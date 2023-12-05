В ХМАО на 80% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

05 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Наибольший рост заболеваемости отмечен в Сургутском районе Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За неделю 27.11-03.12.2023 зарегистрировано 147,5 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 12,4% и выше эпидемического порога на 78,6%. В территориальной структуре доминирует население Сургута — 35,0%. В Нижневартовске — 15,3%. Нефтеюганск — 7,8%», — сообщили в ведомстве. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Сургутском районе, Нягани и Мегионе. Чаще болеют дети от 7 до 14 лет и взрослые. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет заболеваемость ОРВИ. Также замечен рост заболевших коронавирусом. В городе ежедневно регистрируют по 130 заболевших.

В ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За неделю 27.11-03.12.2023 зарегистрировано 147,5 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 12,4% и выше эпидемического порога на 78,6%. В территориальной структуре доминирует население Сургута — 35,0%. В Нижневартовске — 15,3%. Нефтеюганск — 7,8%», — сообщили в ведомстве. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Сургутском районе, Нягани и Мегионе. Чаще болеют дети от 7 до 14 лет и взрослые. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет заболеваемость ОРВИ. Также замечен рост заболевших коронавирусом. В городе ежедневно регистрируют по 130 заболевших.