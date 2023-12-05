Мишустин дал министрам установку по ВС РФ

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Авиастроительный завод. Улан-Удэ., завод, мишустин михаил, цех, конвейер, производство
Мишустин рассказал об успехах обеспечения снаряжением и оборудованием российских военных Фото:

Необходимо продолжать снабжать российских военных всем необходимым снаряжением и оборудованием. На это указал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Текст выступления премьера опубликован на официальном сайте кабмина.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», — отметил премьер. По его словам, на всем протяжении размещения российских войск построено уже тысячи инженерных сооружений.

Мишустин рассказал о том, что выделенные средства на выполнение оборонного заказа позволили включить в работу более 360 предприятий, привлечь дополнительно 520 тысяч сотрудников, а также ввести в эксплуатацию свыше 37 тысяч различного по назначению оборудования. Принятые меры способствуют выполнению производственного графика с опережением.

Ранее глава правительства призвал активнее внедрять новейшие технологии и анализировать обратную связь от военных. По словам Мишустина, это позволит сберечь здоровье военнослужащих и эффективно решать поставленные на поле боя задачи.

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Необходимо продолжать снабжать российских военных всем необходимым снаряжением и оборудованием. На это указал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Текст выступления премьера опубликован на официальном сайте кабмина. «Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», — отметил премьер. По его словам, на всем протяжении размещения российских войск построено уже тысячи инженерных сооружений. Мишустин рассказал о том, что выделенные средства на выполнение оборонного заказа позволили включить в работу более 360 предприятий, привлечь дополнительно 520 тысяч сотрудников, а также ввести в эксплуатацию свыше 37 тысяч различного по назначению оборудования. Принятые меры способствуют выполнению производственного графика с опережением. Ранее глава правительства призвал активнее внедрять новейшие технологии и анализировать обратную связь от военных. По словам Мишустина, это позволит сберечь здоровье военнослужащих и эффективно решать поставленные на поле боя задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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