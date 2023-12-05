В ЯНАО поймали вандала из Тюмени, повредившего остановку

В Салехарде полиция задержали вандала, разбившего стекло на остановке «Рынок»

05 декабря 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Задержанный разбил стекло остановочного комплекса 4 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде полицейские вычислили и поймали вандала, разбившего стекло 4 декабря на остановочном комплексе «Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «Салехардские полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался неработающий житель Тюмени 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.

В Салехарде полицейские вычислили и поймали вандала, разбившего стекло 4 декабря на остановочном комплексе «Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «Салехардские полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался неработающий житель Тюмени 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.