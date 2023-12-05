В ЯНАО поймали вандала из Тюмени, повредившего остановку

Задержанный разбил стекло остановочного комплекса 4 декабря
В Салехарде полицейские вычислили и поймали вандала, разбившего стекло 4 декабря на остановочном комплексе «Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
«Салехардские полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался неработающий житель Тюмени 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — рассказали на официальном сайте ведомства.
Мужчина в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.
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