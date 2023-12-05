В ЯНАО поймали вандала из Тюмени, повредившего остановку

В Салехарде полиция задержали вандала, разбившего стекло на остановке «Рынок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Задержанный разбил стекло остановочного комплекса 4 декабря Фото:

В Салехарде полицейские вычислили и поймали вандала, разбившего стекло 4 декабря на остановочном комплексе «Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«Салехардские полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался неработающий житель Тюмени 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Мужчина в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.

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В Салехарде полицейские вычислили и поймали вандала, разбившего стекло 4 декабря на остановочном комплексе «Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «Салехардские полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался неработающий житель Тюмени 2000 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчина в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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