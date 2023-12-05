FT: от Зеленского ждут неожиданного решения по президентским выборам

FT: Зеленский может перенести президентские выборы, чтобы сохранить рейтинги
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
Зеленский ради сохранения оставшегося рейтинга среди населения может перенести сроки выборов в стране, пишет Financial Times Фото:

У украинского лидера Владимира Зеленского может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг. Об этом пишут британские журналисты, ссылаясь на международных аналитиков.

«Но у [Владимира Зеленского] может возникнуть соблазн изменить свое решение и провести голосование раньше, прежде чем его популярность еще больше упадет», — пишут авторы Financial Times. Авторы материала акцентируют внимание на политической вражде, которая проходит на Украине в настоящий момент, несмотря на военный конфликт с Россией. «Я наблюдаю за тем, что происходит в нашей политике в последнее время, не с грустью, а с ужасом», — подчеркнул киевский аналитик Владимир Фесенко.

Политолог также говорил, что конфликт Зеленского с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Залужным может еще сильнее сказаться на снижении политического рейтинга текущего президента страны. Противостояние между Зеленским и Залужным стало более ярко выраженным после того, как главком ВСУ открыто признал тупиковое контрнаступление в разговоре с западными СМИ. На Западе еще до этого отмечали, что Залужный может стать потенциальным кандидатом на пост президента. Сейчас рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у главнокомандующего украинскими силами, отмечали СМИ.

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У украинского лидера Владимира Зеленского может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг. Об этом пишут британские журналисты, ссылаясь на международных аналитиков. «Но у [Владимира Зеленского] может возникнуть соблазн изменить свое решение и провести голосование раньше, прежде чем его популярность еще больше упадет», — пишут авторы Financial Times. Авторы материала акцентируют внимание на политической вражде, которая проходит на Украине в настоящий момент, несмотря на военный конфликт с Россией. «Я наблюдаю за тем, что происходит в нашей политике в последнее время, не с грустью, а с ужасом», — подчеркнул киевский аналитик Владимир Фесенко. Политолог также говорил, что конфликт Зеленского с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Залужным может еще сильнее сказаться на снижении политического рейтинга текущего президента страны. Противостояние между Зеленским и Залужным стало более ярко выраженным после того, как главком ВСУ открыто признал тупиковое контрнаступление в разговоре с западными СМИ. На Западе еще до этого отмечали, что Залужный может стать потенциальным кандидатом на пост президента. Сейчас рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у главнокомандующего украинскими силами, отмечали СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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