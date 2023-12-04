РИАН: рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного

04 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Рейтинг Владимира Зеленского составил 37% Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. РИА Новости пишет, что политическая полярность в стране может привести к госперевороту. «В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. <…>. По результатам опросов, приведенным в The Economist, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного — уже 70%», — сообщает РИА Новости. На этом фоне несколько депутатов Верховной рады призвали отправить Залужного в отставку. Они обвиняют генерала в отсутствии планов по наступлению на 2024 год и в том, что он находит время для отдыха. Поэтому Зеленский, как пишет агентство, запретил губернаторам общаться с Залужным, чтобы не спровоцировать ажиотаж вокруг главкома. «Видимо, Зеленский чувствует себя очень неуверенно, а главы регионов, наоборот, хотят на всякий случай поддерживать хорошие отношения с Залужным», — рассказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Все это происходит в преддверии президентских выборов на Украине в 2024 году. Если внутренняя политическая проблема накалится, то это может привести к госперевороту. К тому же ситуацию обостряет провальное контрнаступление. На этом фоне источник украинского издания «Страна.ua» сообщил, что Зеленский готов провести выборы на Украине без участия Залужного, сообщает RT. На Украине продолжает действовать закон о военном положении. Согласно Конституции страны, в его условиях нельзя проводить выборы. Если выборы не состоятся, то Зеленский будет при власти до конца спецоперации. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. РИА Новости пишет, что политическая полярность в стране может привести к госперевороту. «В Киеве боятся госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении главы государства считают, что заговорщиков может возглавить Залужный. <…>. По результатам опросов, приведенным в The Economist, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного — уже 70%», — сообщает РИА Новости. На этом фоне несколько депутатов Верховной рады призвали отправить Залужного в отставку. Они обвиняют генерала в отсутствии планов по наступлению на 2024 год и в том, что он находит время для отдыха. Поэтому Зеленский, как пишет агентство, запретил губернаторам общаться с Залужным, чтобы не спровоцировать ажиотаж вокруг главкома. «Видимо, Зеленский чувствует себя очень неуверенно, а главы регионов, наоборот, хотят на всякий случай поддерживать хорошие отношения с Залужным», — рассказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Все это происходит в преддверии президентских выборов на Украине в 2024 году. Если внутренняя политическая проблема накалится, то это может привести к госперевороту. К тому же ситуацию обостряет провальное контрнаступление. На этом фоне источник украинского издания «Страна.ua» сообщил, что Зеленский готов провести выборы на Украине без участия Залужного, сообщает RT. На Украине продолжает действовать закон о военном положении. Согласно Конституции страны, в его условиях нельзя проводить выборы. Если выборы не состоятся, то Зеленский будет при власти до конца спецоперации. Подробнее об этом — в материале URA.RU.