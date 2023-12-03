На Украине предрекли Зеленскому «удар» из-за конфликта с Залужным

Политолог Фесенко: позиции Зеленского ослабнут, если Залужный уйдет в отставку

03 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Позиции Владимира Зеленского ослабнут, если Залужный отправится в отставку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможная отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного приведет к ослаблению позиций украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко. «Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского», — сказал Фесенко NBC News. Он добавил, что Залужный является вторым по популярности человеком в Украине, и президентская команда видит в нем потенциального конкурента. По словам политолога, реалистичные высказывания главкома ВСУ о ситуации на передовой были восприняты на Западе слишком резко, что может создать проблемы для Киева. Однако это помогло многим украинцам избавиться от завышенных и неадекватных ожиданий скорого окончания боевых действий, заключил он. В начале ноября Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок. Зеленский не согласился с его заявлениями. Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сказала, что у Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Мэр Киева Виталий Кличко высказался о том, что Залужный был прав насчет патовой ситуации на фронте. По его словам, украинские политики больше не могут скрывать это. URA.RU рассказывало о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможная отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного приведет к ослаблению позиций украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко. «Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского», — сказал Фесенко NBC News. Он добавил, что Залужный является вторым по популярности человеком в Украине, и президентская команда видит в нем потенциального конкурента. По словам политолога, реалистичные высказывания главкома ВСУ о ситуации на передовой были восприняты на Западе слишком резко, что может создать проблемы для Киева. Однако это помогло многим украинцам избавиться от завышенных и неадекватных ожиданий скорого окончания боевых действий, заключил он. В начале ноября Залужный заявил, что военный конфликт зашел в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок. Зеленский не согласился с его заявлениями. Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сказала, что у Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Мэр Киева Виталий Кличко высказался о том, что Залужный был прав насчет патовой ситуации на фронте. По его словам, украинские политики больше не могут скрывать это. URA.RU рассказывало о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.