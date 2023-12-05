В Новом Уренгое водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция Нового Уренгоя разыскивает водителя, который сбил пешехода
В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 декабря водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, а позже уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба районного ОМВД.
«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе 4 декабря около 18.00 в районе улицы 26-го съезда КПСС, 8. Неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — написала пресс-служба ведомства «ВКонтакте».
Там также уточнили, что водитель после этого скрылся с места ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает госавтоинспекция города.
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