В Новом Уренгое водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП

06 декабря 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция Нового Уренгоя разыскивает водителя, который сбил пешехода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 декабря водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, а позже уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба районного ОМВД. «ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе 4 декабря около 18.00 в районе улицы 26-го съезда КПСС, 8. Неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — написала пресс-служба ведомства «ВКонтакте». Там также уточнили, что водитель после этого скрылся с места ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает госавтоинспекция города.

В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 декабря водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, а позже уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба районного ОМВД. «ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе 4 декабря около 18.00 в районе улицы 26-го съезда КПСС, 8. Неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — написала пресс-служба ведомства «ВКонтакте». Там также уточнили, что водитель после этого скрылся с места ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает госавтоинспекция города.