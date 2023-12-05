05 декабря 2023

В Новом Уренгое водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, гибдд, дпс
Госавтоинспекция Нового Уренгоя разыскивает водителя, который сбил пешехода Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 декабря водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, а позже уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба районного ОМВД.

«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе 4 декабря около 18.00 в районе улицы 26-го съезда КПСС, 8. Неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — написала пресс-служба ведомства «ВКонтакте».

Там также уточнили, что водитель после этого скрылся с места ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает госавтоинспекция города.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 4 декабря водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, а позже уехал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба районного ОМВД. «ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе 4 декабря около 18.00 в районе улицы 26-го съезда КПСС, 8. Неизвестный водитель, на неустановленном автомобиле, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — написала пресс-служба ведомства «ВКонтакте». Там также уточнили, что водитель после этого скрылся с места ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает госавтоинспекция города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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