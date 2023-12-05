Politico: советник Зеленского признал, что Украина оказалась на мели

06 декабря 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Советник Зеленского предупреждает, что после декабря Украине будет не просто Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти признались, что после декабря страна окажется в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского. «Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводят слова советника в Politico . Он также отметил вероятность потери части территории Украины, если она не получит новый пакет военной помощи. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил ранее о риске поражения Украины в конфликте с Россией, если она не получит дополнительную помощь. Он с делегацией прибыл в Вашингтон, где украинская делегация должна принять участие во встречи с чиновниками США и НАТО, сообщает RT.

Украинские власти признались, что после декабря страна окажется в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского. «Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводят слова советника в Politico. Он также отметил вероятность потери части территории Украины, если она не получит новый пакет военной помощи. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил ранее о риске поражения Украины в конфликте с Россией, если она не получит дополнительную помощь. Он с делегацией прибыл в Вашингтон, где украинская делегация должна принять участие во встречи с чиновниками США и НАТО, сообщает RT.