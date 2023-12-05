05 декабря 2023

Politico: советник Зеленского признал, что Украина оказалась на мели

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Советник Зеленского предупреждает, что после декабря Украине будет не просто Фото:
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Украинские власти признались, что после декабря страна окажется в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводят слова советника в Politico. Он также отметил вероятность потери части территории Украины, если она не получит новый пакет военной помощи.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил ранее о риске поражения Украины в конфликте с Россией, если она не получит дополнительную помощь. Он с делегацией прибыл в Вашингтон, где украинская делегация должна принять участие во встречи с чиновниками США и НАТО, сообщает RT.

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Украинские власти признались, что после декабря страна окажется в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает издание Politico, опираясь на слова неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского. «Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводят слова советника в Politico. Он также отметил вероятность потери части территории Украины, если она не получит новый пакет военной помощи. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил ранее о риске поражения Украины в конфликте с Россией, если она не получит дополнительную помощь. Он с делегацией прибыл в Вашингтон, где украинская делегация должна принять участие во встречи с чиновниками США и НАТО, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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