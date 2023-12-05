В России усилят проверки после взрывов газа в домах

06 декабря 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Госдума РФ решила ужесточить меры для газовых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы РФ 5 декабря рассмотрели законопроект, который ужесточает для компаний ответственность за нарушения проверок газового оборудования в жилых домах. Такие меры решили ввести после нескольких резонансных случаев со взрывом газа в квартирах. «Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для компаний при проверках газового оборудования в многоквартирных и частных жилых домах. Документ содержит изменения в ст. 9.23 КоАП относительно правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — передают «Известия». При этом депутаты предлагают увеличить штрафы для жильцов, которые отказываются впустить сотрудников газовых компаний для проверки оборудования, в пять раз — с двух тысяч до десяти тысяч рублей. Также они предлагают ввести штрафы за несогласованную установку, демонтаж, замену или перенос газового оборудования от пяти тысяч до десяти тысяч рублей для жильцов, для должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. За первые дни февраля в России произошло сразу несколько взрывов бытового газа в домах. Сначала в Тульской области 7 февраля, где обрушился подъезд в пятиэтажном доме. Затем, 9 февраля, такое же разрушение из-за взрыва получил дом в Новосибирске. Депутат Госдумы Галина Хованская подчеркнула, что во время капитального ремонта необходимо проверять срок эксплуатации газовых плит и в случае его истечения менять технику, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы РФ 5 декабря рассмотрели законопроект, который ужесточает для компаний ответственность за нарушения проверок газового оборудования в жилых домах. Такие меры решили ввести после нескольких резонансных случаев со взрывом газа в квартирах. «Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для компаний при проверках газового оборудования в многоквартирных и частных жилых домах. Документ содержит изменения в ст. 9.23 КоАП относительно правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — передают «Известия». При этом депутаты предлагают увеличить штрафы для жильцов, которые отказываются впустить сотрудников газовых компаний для проверки оборудования, в пять раз — с двух тысяч до десяти тысяч рублей. Также они предлагают ввести штрафы за несогласованную установку, демонтаж, замену или перенос газового оборудования от пяти тысяч до десяти тысяч рублей для жильцов, для должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. За первые дни февраля в России произошло сразу несколько взрывов бытового газа в домах. Сначала в Тульской области 7 февраля, где обрушился подъезд в пятиэтажном доме. Затем, 9 февраля, такое же разрушение из-за взрыва получил дом в Новосибирске. Депутат Госдумы Галина Хованская подчеркнула, что во время капитального ремонта необходимо проверять срок эксплуатации газовых плит и в случае его истечения менять технику, передает телеканал 360.