Депутат Госдумы усомнился, что взрывы газа в российских домах были бытовым случаем

09 февраля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Депутат вживую видел взрыв газа в Магнитогорске, где обрушился подъезд, как в Ефремове и Новосибирске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске Взрывы газа в жилых домах, приводящие к разрушению нескольких этажей или целого подъезда, могут быть не бытовой случайностью. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, экс-глава Магнитогорска (Челябинская область, где в 2018-м году обрушился подъезд из-за взрыва газа) Виталий Бахметьев. За первые дни февраля в России произошло сразу несколько взрывов бытового газа в домах. Сначала в Тульской области 7 февраля, где обрушился подъезд в пятиэтажном доме. Затем, 9 февраля, такое же разрушение из-за взрыва получил дом в Новосибирске. «Я сам был участником, я видел все это [взрывы газа в жилых домах] в Магнитогорске, когда в 18-м году произошел взрыв, и в девятиэтажном доме подъезд рухнул. Было расследование, было сказано, что это оплошность, бытовой газ приводит к таким последствиям. Если бы это было организованное мероприятие со стороны террористов, тогда было бы понятно, с кем бороться, а вот когда бытовые такие последствия по взрыву, это еще страшнее. Значит нам сегодня надо больше работать в этом направлении. Могу сказать одно — есть сомнения, что это [происходящие сейчас взрывы] бытовой случай», — сказал URA.RU Бахметьев. Депутат ждет заключение следствия по всем случаям. «Если это бытовой взрыв, то какие-то есть серьезные нарушения со стороны пользователей. А если организованный — там все намного сложнее. Я считаю, что бытовой взрыв газа не должен приводить к таким последствиям. Потухла горелка, утечка газа произошла, воспламенилась и такие последствия. У меня в голове не укладывается, потому что я видел такой взрыв в городе Магнитогорске. Ждем заключения, что скажут следственные органы», — отметил он. В случае, если следствие скажет, что все эти случаи произошли из-за бытовой случайности, от газа в домах стоит отказываться. «Если это бытовые вещи к таким последствиям приводят, то надо вообще газ перекрывать и прекратить его использование в многоэтажных домах для приготовления пищи», — заключил Бахметьев. URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС России. «Установление причин интересующего вас произошедшего события проводится в рамках возбужденного уголовного дела следователями следственного органа Следственного комитета Российской Федерации», — ответили в министерстве. Агентство направило запрос в СК РФ, ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрывы газа в жилых домах, приводящие к разрушению нескольких этажей или целого подъезда, могут быть не бытовой случайностью. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, экс-глава Магнитогорска (Челябинская область, где в 2018-м году обрушился подъезд из-за взрыва газа) Виталий Бахметьев. За первые дни февраля в России произошло сразу несколько взрывов бытового газа в домах. Сначала в Тульской области 7 февраля, где обрушился подъезд в пятиэтажном доме. Затем, 9 февраля, такое же разрушение из-за взрыва получил дом в Новосибирске. «Я сам был участником, я видел все это [взрывы газа в жилых домах] в Магнитогорске, когда в 18-м году произошел взрыв, и в девятиэтажном доме подъезд рухнул. Было расследование, было сказано, что это оплошность, бытовой газ приводит к таким последствиям. Если бы это было организованное мероприятие со стороны террористов, тогда было бы понятно, с кем бороться, а вот когда бытовые такие последствия по взрыву, это еще страшнее. Значит нам сегодня надо больше работать в этом направлении. Могу сказать одно — есть сомнения, что это [происходящие сейчас взрывы] бытовой случай», — сказал URA.RU Бахметьев. Депутат ждет заключение следствия по всем случаям. «Если это бытовой взрыв, то какие-то есть серьезные нарушения со стороны пользователей. А если организованный — там все намного сложнее. Я считаю, что бытовой взрыв газа не должен приводить к таким последствиям. Потухла горелка, утечка газа произошла, воспламенилась и такие последствия. У меня в голове не укладывается, потому что я видел такой взрыв в городе Магнитогорске. Ждем заключения, что скажут следственные органы», — отметил он. В случае, если следствие скажет, что все эти случаи произошли из-за бытовой случайности, от газа в домах стоит отказываться. «Если это бытовые вещи к таким последствиям приводят, то надо вообще газ перекрывать и прекратить его использование в многоэтажных домах для приготовления пищи», — заключил Бахметьев. URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС России. «Установление причин интересующего вас произошедшего события проводится в рамках возбужденного уголовного дела следователями следственного органа Следственного комитета Российской Федерации», — ответили в министерстве. Агентство направило запрос в СК РФ, ответ ожидается.