05 декабря 2023

Посол Израиля Бен Цви уйдет в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Послом Израиля в РФ скоро станет Симона Гальперин Фото:

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в конце декабря покинет свой пост. По его словам, это связано с выходом на пенсию.

«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Цви в беседе с ТАСС. Он отметил, что его преемницу зовут Симона Гальперин.

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в конце декабря покинет свой пост. По его словам, это связано с выходом на пенсию. «Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Цви в беседе с ТАСС. Он отметил, что его преемницу зовут Симона Гальперин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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