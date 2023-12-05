Посол Израиля Бен Цви уйдет в отставку

06 декабря 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Послом Израиля в РФ скоро станет Симона Гальперин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в конце декабря покинет свой пост. По его словам, это связано с выходом на пенсию. «Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Цви в беседе с ТАСС. Он отметил, что его преемницу зовут Симона Гальперин.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в конце декабря покинет свой пост. По его словам, это связано с выходом на пенсию. «Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Цви в беседе с ТАСС. Он отметил, что его преемницу зовут Симона Гальперин.