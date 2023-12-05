Посол Израиля Бен Цви уйдет в отставку

Послом Израиля в РФ скоро станет Симона Гальперин
Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в конце декабря покинет свой пост. По его словам, это связано с выходом на пенсию.
«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал Цви в беседе с ТАСС. Он отметил, что его преемницу зовут Симона Гальперин.
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