Убийца бабушки и тети Прохора Шаляпина избежал наказания

Дело об убийстве родственниц Прохора Шаляпина закрыли из-за срока давности
17 ноября 2025 в 11:13
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дело обвиняемого в убийстве бабушки и тёти певца Прохора Шаляпина закрыли из-за истечения срока давности. Об этом сообщают российские СМИ. 

«По данным телеграм-канала, убийцей двух родственниц артиста оказался 52-летний Алексей Лиманский, который был знакомым одной из его жертв <...> Однако в 2021 году дело было прекращено из-за истечения срока давности», — пишет Life.ru. Инцидент произошел еще в 1996 года, а задержали обвиняемого лишь в 2020 году. По данным следствия, убийство было совершено из-за денег.  

Ранее Прохор Шаляпин оценил проведенный в России международный конкурс «Интервидение». Как заявил певец, подобные инициативы должны реализовываться чаще, чтобы предоставлять молодым талантам возможности для самореализации. 

