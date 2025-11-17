Расчленившая ребенка женщина написала явку с повинной
17 ноября 2025 в 11:11
Фото: © URA.RU
Женщина, подозреваемая в расчленении своего сына-инвалида, написала явку с повинной. О задержании и признании москвички сообщил российский Следком. Согласно материалам следствия, мотивы зверского убийства пока не известны.
