05 декабря 2023

В Ноябрьске сообщили об опасности для школьников из-за 40-градусных морозов

ЕДДС Ноябрьска: школьникам небезопасно быть на улице из-за 40-градусных морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 11, закрытая в учебном году на реконструкцию. Курган, школа, зима, школа 11
В Ноябрьске школьникам опасно выходить на улицу, заявила ЕДДС города Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 6 декабря школьникам с 1 по 11 класс небезопасно находится на улице из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская службы города (ЕДДС).

«По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -43 градусов, ветер — три метра в секунду. Внимание ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС администрация города.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей региона об аномальных морозах с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что в ЯНАО ожидаются морозы от -37 до -44 градусов. Такая температура считается на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 6 декабря школьникам с 1 по 11 класс небезопасно находится на улице из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская службы города (ЕДДС). «По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -43 градусов, ветер — три метра в секунду. Внимание ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС администрация города. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей региона об аномальных морозах с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что в ЯНАО ожидаются морозы от -37 до -44 градусов. Такая температура считается на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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