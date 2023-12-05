В Ноябрьске сообщили об опасности для школьников из-за 40-градусных морозов

ЕДДС Ноябрьска: школьникам небезопасно быть на улице из-за 40-градусных морозов

06 декабря 2023 в 07:10 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске школьникам опасно выходить на улицу, заявила ЕДДС города Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 6 декабря школьникам с 1 по 11 класс небезопасно находится на улице из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская службы города (ЕДДС). «По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -43 градусов, ветер — три метра в секунду. Внимание ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС администрация города. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей региона об аномальных морозах с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что в ЯНАО ожидаются морозы от -37 до -44 градусов. Такая температура считается на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

В Ноябрьске (ЯНАО) 6 декабря школьникам с 1 по 11 класс небезопасно находится на улице из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская службы города (ЕДДС). «По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -43 градусов, ветер — три метра в секунду. Внимание ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС администрация города. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей региона об аномальных морозах с 6 по 10 декабря. Он уточнил, что в ЯНАО ожидаются морозы от -37 до -44 градусов. Такая температура считается на 15-23 градуса ниже климатической нормы.