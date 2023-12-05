В тюменских школах отменили занятия у некоторых классов первой смены

В Тюмени отменили занятия с 1 по 4 класс
В тюменских школах отменили занятия у первой смены для обучающихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация города в telegram-канале.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Тюменскую область ждут аномальные морозы с 6 по 10 декабря. Температура обещает быть на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
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