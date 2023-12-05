В тюменских школах отменили занятия у некоторых классов первой смены

Администрация Тюмени: отменяются занятия в школах у первой смены с 1 по 4 класс

06 декабря 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени отменили занятия с 1 по 4 класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменских школах отменили занятия у первой смены для обучающихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация города в telegram-канале. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Тюменскую область ждут аномальные морозы с 6 по 10 декабря. Температура обещает быть на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

В тюменских школах отменили занятия у первой смены для обучающихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация города в telegram-канале. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Тюменскую область ждут аномальные морозы с 6 по 10 декабря. Температура обещает быть на 15-23 градуса ниже климатической нормы.