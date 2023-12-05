05 декабря 2023

В тюменских школах отменили занятия у некоторых классов первой смены

Администрация Тюмени: отменяются занятия в школах у первой смены с 1 по 4 класс
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени отменили занятия с 1 по 4 класс Фото:

В тюменских школах отменили занятия у первой смены для обучающихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация города в telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Тюменскую область ждут аномальные морозы с 6 по 10 декабря. Температура обещает быть на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

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В тюменских школах отменили занятия у первой смены для обучающихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1—4 классах в очном режиме отменяются», — написала администрация города в telegram-канале. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Тюменскую область ждут аномальные морозы с 6 по 10 декабря. Температура обещает быть на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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