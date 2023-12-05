05 декабря 2023

В ХМАО водолазы установили елку в аквариуме океанариума. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аквариуме океанариума Когалыма установили новогоднюю елку Фото:

Водолазы установили новогоднюю елку в главном аквариуме океанариума Когалыма. Видео с погружением дерева опубликовали в паблике ТРЦ «Галактика» в соцсети «Вконтакте».

«В главном морском аквариуме появилась елочка. А вслед за ней и другие новогодние украшения», — подписали в соцсети видео.

Также посетителям океанариума предлагают посмотреть, как водолазы кормят акул. А любители экстрима могут погрузиться на дно аквариума с аквалангом.

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Водолазы установили новогоднюю елку в главном аквариуме океанариума Когалыма. Видео с погружением дерева опубликовали в паблике ТРЦ «Галактика» в соцсети «Вконтакте». «В главном морском аквариуме появилась елочка. А вслед за ней и другие новогодние украшения», — подписали в соцсети видео. Также посетителям океанариума предлагают посмотреть, как водолазы кормят акул. А любители экстрима могут погрузиться на дно аквариума с аквалангом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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