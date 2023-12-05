В аквариуме океанариума Когалыма установили новогоднюю елку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водолазы установили новогоднюю елку в главном аквариуме океанариума Когалыма. Видео с погружением дерева опубликовали в паблике ТРЦ «Галактика» в соцсети «Вконтакте».



«В главном морском аквариуме появилась елочка. А вслед за ней и другие новогодние украшения», — подписали в соцсети видео.



Также посетителям океанариума предлагают посмотреть, как водолазы кормят акул. А любители экстрима могут погрузиться на дно аквариума с аквалангом.