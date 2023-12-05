Пермякам рассказали о правилах установки новогодней елки

Диспетчерская служба рекомендует не оставлять гирлянды у елки включенными

06 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Елку к новому году важно установить правильно Фото: Размик Закарян © URA.RU Перед Новым годом пермяки начинают ставить в домах его главный символ — ель. Чтобы праздник не обернулся трагедией, пермские власти в социальных сетях дают несколько советов по безопасной установке новогодних елок. Информация, в частности, размещена на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов

Не устанавливайте елку около отопительных приборов

Не оставляйте без присмотра включенные гирлянды

У елки должна быть устойчивая подставка

Елка не должна касаться стен и потолка Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать идеальную новогоднюю ель. Также есть ряд советов, как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона.

Перед Новым годом пермяки начинают ставить в домах его главный символ — ель. Чтобы праздник не обернулся трагедией, пермские власти в социальных сетях дают несколько советов по безопасной установке новогодних елок. Информация, в частности, размещена на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать идеальную новогоднюю ель. Также есть ряд советов, как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона.