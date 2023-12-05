05 декабря 2023

Пермякам рассказали о правилах установки новогодней елки

Диспетчерская служба рекомендует не оставлять гирлянды у елки включенными
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Елку к новому году важно установить правильно Фото:

Перед Новым годом пермяки начинают ставить в домах его главный символ — ель. Чтобы праздник не обернулся трагедией, пермские власти в социальных сетях дают несколько советов по безопасной установке новогодних елок. Информация, в частности, размещена на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

  • Не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов
  • Не устанавливайте елку около отопительных приборов
  • Не оставляйте без присмотра включенные гирлянды
  • У елки должна быть устойчивая подставка
  • Елка не должна касаться стен и потолка

Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать идеальную новогоднюю ель. Также есть ряд советов, как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона.

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Перед Новым годом пермяки начинают ставить в домах его главный символ — ель. Чтобы праздник не обернулся трагедией, пермские власти в социальных сетях дают несколько советов по безопасной установке новогодних елок. Информация, в частности, размещена на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать идеальную новогоднюю ель. Также есть ряд советов, как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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