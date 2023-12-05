Пермякам рассказали о правилах установки новогодней елки

Елку к новому году важно установить правильно
Перед Новым годом пермяки начинают ставить в домах его главный символ — ель. Чтобы праздник не обернулся трагедией, пермские власти в социальных сетях дают несколько советов по безопасной установке новогодних елок. Информация, в частности, размещена на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
- Не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов
- Не устанавливайте елку около отопительных приборов
- Не оставляйте без присмотра включенные гирлянды
- У елки должна быть устойчивая подставка
- Елка не должна касаться стен и потолка
Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать идеальную новогоднюю ель. Также есть ряд советов, как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона.
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