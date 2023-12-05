Список из 100 дворов Кургана, которые отремонтируют, появится в новом году

06 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Некоторые дворы уже попали в список, который будет обнародован в начале нового года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганцы смогут узнать, какие дворы будут отремонтированы в 2024 году только в начале следующего года. Планируется, что ремонт будет выполнен в 100 дворах Кургана. Об этом сообщил корреспондент с публичных слушаний в городской думе. «Думаю, в начале года информацию доведем и до депутатов, и до населения, какие дворы у нас будут ремонтироваться», — сказал начальник управления Герасименко. Также он уточнил, что перечень дворовых территорий сейчас формируется и согласовывается. Он также сообщил, что в список уже попали дворы по улице Кирова возле школы № 30. Также туда внесли дворы по улице Коли Мяготина в районе общественной бани, которые были не до конца отремонтированы. Кроме того, по словам Герасименко, будут завершаться работы на междворовых проездах по Коли Мяготина от улицы Рихарда Зорге до улицы Красина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти решили ремонтировать дворы кварталами. Это, по мнению властей, поможет эффективнее отвести воду со дворов и избежать задержек по благоустройству.

Курганцы смогут узнать, какие дворы будут отремонтированы в 2024 году только в начале следующего года. Планируется, что ремонт будет выполнен в 100 дворах Кургана. Об этом сообщил корреспондент с публичных слушаний в городской думе. «Думаю, в начале года информацию доведем и до депутатов, и до населения, какие дворы у нас будут ремонтироваться», — сказал начальник управления Герасименко. Также он уточнил, что перечень дворовых территорий сейчас формируется и согласовывается. Он также сообщил, что в список уже попали дворы по улице Кирова возле школы № 30. Также туда внесли дворы по улице Коли Мяготина в районе общественной бани, которые были не до конца отремонтированы. Кроме того, по словам Герасименко, будут завершаться работы на междворовых проездах по Коли Мяготина от улицы Рихарда Зорге до улицы Красина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти решили ремонтировать дворы кварталами. Это, по мнению властей, поможет эффективнее отвести воду со дворов и избежать задержек по благоустройству.