14 ноября 2023

Власти Кургана планируют по-новому ремонтировать дворы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Власти Кургана рассказали, как планируют ремонтировать и благоустраивать дворы Фото:

Мэрия Кургана планирует заниматься ремонтов дворов целыми кварталами, чтобы не создать неудобства соседним пространствам и не задерживать работы по благоустройству. Об этом передает корреспондент URA.RU с постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам.

«Не смысла ремонтировать один двор по улице, а все остальные при этом топить водой, которую мы сбросим с этого двора. Если заходить ремонтировать, то нужно это делать полностью кварталами. Чтобы грамотно отвести всю воду и не было задержек по благоустройству. Будем использовать метод синхронности и упорядоченности ремонта с учетом уклонов и отведения воды», — сказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков говоря о планах реализация проекта «100 дворов».

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют отремонтировать и благоустроить сто дворов в 2024 году. По словам замгубернатора региона Малышева, подбор территорий ведется с учетом заинтересованности самих горожан.

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Мэрия Кургана планирует заниматься ремонтов дворов целыми кварталами, чтобы не создать неудобства соседним пространствам и не задерживать работы по благоустройству. Об этом передает корреспондент URA.RU с постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам. «Не смысла ремонтировать один двор по улице, а все остальные при этом топить водой, которую мы сбросим с этого двора. Если заходить ремонтировать, то нужно это делать полностью кварталами. Чтобы грамотно отвести всю воду и не было задержек по благоустройству. Будем использовать метод синхронности и упорядоченности ремонта с учетом уклонов и отведения воды», — сказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков говоря о планах реализация проекта «100 дворов». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют отремонтировать и благоустроить сто дворов в 2024 году. По словам замгубернатора региона Малышева, подбор территорий ведется с учетом заинтересованности самих горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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