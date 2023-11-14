Власти Кургана планируют по-новому ремонтировать дворы

Власти Кургана рассказали, как планируют ремонтировать и благоустраивать дворы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана планирует заниматься ремонтов дворов целыми кварталами, чтобы не создать неудобства соседним пространствам и не задерживать работы по благоустройству. Об этом передает корреспондент URA.RU с постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам.

«Не смысла ремонтировать один двор по улице, а все остальные при этом топить водой, которую мы сбросим с этого двора. Если заходить ремонтировать, то нужно это делать полностью кварталами. Чтобы грамотно отвести всю воду и не было задержек по благоустройству. Будем использовать метод синхронности и упорядоченности ремонта с учетом уклонов и отведения воды», — сказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков говоря о планах реализация проекта «100 дворов».

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана планируют отремонтировать и благоустроить сто дворов в 2024 году. По словам замгубернатора региона Малышева, подбор территорий ведется с учетом заинтересованности самих горожан.