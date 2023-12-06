Следователи возбудили уголовное дело на курганского уклониста

Обвинение уклонисту предъявлено не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На молодого человека, который не приходил в курганский военкомат по призыву, было заведено уголовное дело. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении двадцатилетнего жителя Кургана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы)», — указано на сайте.

С декабря 2022 по октябрь курганец неоднократно игнорировал уведомления военкомата о том, что нужно явиться для прохождения неких мероприятий, связанных с призывом, сообщили следователи. Следственные органы в ходе расследования установят, соберут и закрепят доказательную базу. Скоро, как указано на сайте, будет предъявлено обвинение в этом преступлении.