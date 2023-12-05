В ХМАО ушел из жизни создатель музея природы и человека

Ушел из жизни Александр Ядрошников — создатель музея Природы и Человека в деревне Русскинской и почетный гражданин Сургутского района. О смерти выдающегося человека сообщила в своем telegram-канале депутат думы ХМАО Наталья Западнова.
«Ушел из жизни Александр Павлович Ядрошников, создатель и вдохновитель Музея Природы и Человека в д. Русскинской, ветеран труда, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, почетный гражданин Сургутского района. Человек жив, пока о нем помнят. Навсегда жемчужиной югорской культуры останется уникальный музейный комплекс, где вся таксидермическая коллекция изготовлена золотыми руками Александра Ядрошникова», — рассказала в публикации Западнова.
Культурный деятель скончался на 84-м году жизни. Музей Природы и Человека Ядрошников организовал из собственной коллекции экспонатов, собранной за 20 лет охотоведения в Русскинской.
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