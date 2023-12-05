05 декабря 2023

В ХМАО ушел из жизни создатель музея природы и человека

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Мемориал Сергею Пускепалису в Драматическом театре им. А. С. Пушкина. Магнитогорск, скорбь, цветы, утрата, память, мемориал
Ядрошников создал музей Природы и Человека на основе собранных собственными силами экспонатов Фото:

Ушел из жизни Александр Ядрошников — создатель музея Природы и Человека в деревне Русскинской и почетный гражданин Сургутского района. О смерти выдающегося человека сообщила в своем telegram-канале депутат думы ХМАО Наталья Западнова.

«Ушел из жизни Александр Павлович Ядрошников, создатель и вдохновитель Музея Природы и Человека в д. Русскинской, ветеран труда, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, почетный гражданин Сургутского района. Человек жив, пока о нем помнят. Навсегда жемчужиной югорской культуры останется уникальный музейный комплекс, где вся таксидермическая коллекция изготовлена золотыми руками Александра Ядрошникова», — рассказала в публикации Западнова.

Культурный деятель скончался на 84-м году жизни. Музей Природы и Человека Ядрошников организовал из собственной коллекции экспонатов, собранной за 20 лет охотоведения в Русскинской.

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Ушел из жизни Александр Ядрошников — создатель музея Природы и Человека в деревне Русскинской и почетный гражданин Сургутского района. О смерти выдающегося человека сообщила в своем telegram-канале депутат думы ХМАО Наталья Западнова. «Ушел из жизни Александр Павлович Ядрошников, создатель и вдохновитель Музея Природы и Человека в д. Русскинской, ветеран труда, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, почетный гражданин Сургутского района. Человек жив, пока о нем помнят. Навсегда жемчужиной югорской культуры останется уникальный музейный комплекс, где вся таксидермическая коллекция изготовлена золотыми руками Александра Ядрошникова», — рассказала в публикации Западнова. Культурный деятель скончался на 84-м году жизни. Музей Природы и Человека Ядрошников организовал из собственной коллекции экспонатов, собранной за 20 лет охотоведения в Русскинской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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