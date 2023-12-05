Новые продавцы Adidas и Reebok проигнорировали Екатеринбург

06 декабря 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Московские дистрибьюторы пока не планируют заходить на рынок Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Компания Lestate, которая на этой неделе открывает первый монобрендовый магазин с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP в Москве, пока не будет создавать пункты распространения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. «У нас бизнес почти весь сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому до Екатеринбурга мы если и доберемся, то очень нескоро», — заявил Комиссаров. На данный момент окончательное число торговых точек ASP неизвестно. Компания Lestate была основана в 2010 году. Также известно, что фирма развивает сеть магазинов Sport Point.

Компания Lestate, которая на этой неделе открывает первый монобрендовый магазин с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP в Москве, пока не будет создавать пункты распространения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. «У нас бизнес почти весь сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому до Екатеринбурга мы если и доберемся, то очень нескоро», — заявил Комиссаров. На данный момент окончательное число торговых точек ASP неизвестно. Компания Lestate была основана в 2010 году. Также известно, что фирма развивает сеть магазинов Sport Point.