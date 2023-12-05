05 декабря 2023

Новые продавцы Adidas и Reebok проигнорировали Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроссовки от Kanye West в бутике Mad Shop. Екатеринбург, обувь, кроссовки
Московские дистрибьюторы пока не планируют заходить на рынок Екатеринбурга Фото:

Компания Lestate, которая на этой неделе открывает первый монобрендовый магазин с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP в Москве, пока не будет создавать пункты распространения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.

«У нас бизнес почти весь сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому до Екатеринбурга мы если и доберемся, то очень нескоро», — заявил Комиссаров. На данный момент окончательное число торговых точек ASP неизвестно.

Компания Lestate была основана в 2010 году. Также известно, что фирма развивает сеть магазинов Sport Point.

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Компания Lestate, которая на этой неделе открывает первый монобрендовый магазин с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP в Москве, пока не будет создавать пункты распространения в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. «У нас бизнес почти весь сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому до Екатеринбурга мы если и доберемся, то очень нескоро», — заявил Комиссаров. На данный момент окончательное число торговых точек ASP неизвестно. Компания Lestate была основана в 2010 году. Также известно, что фирма развивает сеть магазинов Sport Point.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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