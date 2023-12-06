МЧС предупредило курганцев об аномальном холоде до -40 градусов

06 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

МЧС предупредило о морозах до -40 градусов уже с 7 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Морозы в Курганской области с 6 по 11 декабря будут достигать 40 градусов. Об этом управление МЧС России сообщает в SMS-рассылках и на официальном сайте. «По прогнозу курганского ЦГМС с 6 по 11 декабря в Курганской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-20 градусов. 7—9 декабря в отдельных районах региона ожидается сильный мороз — -40 градусов», — указано на сайте. Также сотрудники курганского МЧС в рассылке рекомендуют жителям ограничить пребывание на воздухе и в случае ЧС звонить по номеру экстренной службы — 112. Ранее URA.RU писало, что с 7 по 16 декабря в Кургане ожидается аномально холодная погода. Пик морозов, по данным синоптика-любителя, ожидался 7—12 декабря. Днем, по его прогнозу, температура составит -23, -27 градусов, ночью — от -33 до -37 градусов. Погода считается аномально холодной, если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже нормы на семь градусов и более.

Морозы в Курганской области с 6 по 11 декабря будут достигать 40 градусов. Об этом управление МЧС России сообщает в SMS-рассылках и на официальном сайте. «По прогнозу курганского ЦГМС с 6 по 11 декабря в Курганской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-20 градусов. 7—9 декабря в отдельных районах региона ожидается сильный мороз — -40 градусов», — указано на сайте. Также сотрудники курганского МЧС в рассылке рекомендуют жителям ограничить пребывание на воздухе и в случае ЧС звонить по номеру экстренной службы — 112. Ранее URA.RU писало, что с 7 по 16 декабря в Кургане ожидается аномально холодная погода. Пик морозов, по данным синоптика-любителя, ожидался 7—12 декабря. Днем, по его прогнозу, температура составит -23, -27 градусов, ночью — от -33 до -37 градусов. Погода считается аномально холодной, если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже нормы на семь градусов и более.