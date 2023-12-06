В Челябинской области на 26% выросла цена на коттеджи

06 декабря 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Коттеджи подорожали в основном из-за притока спроса с рынка квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. Средняя стоимость частных домов на данный момент в регионе составляет 5 млн 500 тысяч рублей, сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир». «В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. В среднем частные дома стали стоить 5 млн 500 тысяч рублей», — говорится на сайте. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, коттеджи подорожали из-за притока покупательского спроса с рынка квартир, где ипотека становится все менее доступной. Челябинцы получают дом и землю по той же цене, что и квартира. Дополнительным фактором роста цен в регионе стали инфляция и подорожание строительных материалов. В целом по России сильнее всего с начала 2023 года частные дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%) и Алтайском крае (+32%). Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%) и Сахалинской области (+0,8%). Средняя цена частных домов по России с начала года поднялась на 15,5%.

В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. Средняя стоимость частных домов на данный момент в регионе составляет 5 млн 500 тысяч рублей, сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир». «В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. В среднем частные дома стали стоить 5 млн 500 тысяч рублей», — говорится на сайте. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, коттеджи подорожали из-за притока покупательского спроса с рынка квартир, где ипотека становится все менее доступной. Челябинцы получают дом и землю по той же цене, что и квартира. Дополнительным фактором роста цен в регионе стали инфляция и подорожание строительных материалов. В целом по России сильнее всего с начала 2023 года частные дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%) и Алтайском крае (+32%). Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%) и Сахалинской области (+0,8%). Средняя цена частных домов по России с начала года поднялась на 15,5%.