В Челябинской области на 26% выросла цена на коттеджи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, стройка дома, фасад дома
Коттеджи подорожали в основном из-за притока спроса с рынка квартир Фото:

В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. Средняя стоимость частных домов на данный момент в регионе составляет 5 млн 500 тысяч рублей, сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир».

«В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. В среднем частные дома стали стоить 5 млн 500 тысяч рублей», — говорится на сайте.

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, коттеджи подорожали из-за притока покупательского спроса с рынка квартир, где ипотека становится все менее доступной. Челябинцы получают дом и землю по той же цене, что и квартира. Дополнительным фактором роста цен в регионе стали инфляция и подорожание строительных материалов.

В целом по России сильнее всего с начала 2023 года частные дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%) и Алтайском крае (+32%). Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%) и Сахалинской области (+0,8%). Средняя цена частных домов по России с начала года поднялась на 15,5%.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. Средняя стоимость частных домов на данный момент в регионе составляет 5 млн 500 тысяч рублей, сообщается в исследовании на сайте «Мир квартир». «В Челябинской области с начала 2023 года стоимость коттеджей выросла на 25,7%. В среднем частные дома стали стоить 5 млн 500 тысяч рублей», — говорится на сайте. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, коттеджи подорожали из-за притока покупательского спроса с рынка квартир, где ипотека становится все менее доступной. Челябинцы получают дом и землю по той же цене, что и квартира. Дополнительным фактором роста цен в регионе стали инфляция и подорожание строительных материалов. В целом по России сильнее всего с начала 2023 года частные дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%) и Алтайском крае (+32%). Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%) и Сахалинской области (+0,8%). Средняя цена частных домов по России с начала года поднялась на 15,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...