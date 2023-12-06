Призывникам разрешили проходить военную службу в органах ФСБ

В России теперь станет возможным проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Это следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»… абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано
Согласно данному пункту, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и иных войсках. Рассматриваемая поправка предлагает внести в этот список и ФСБ России.
Также рассматривается вопрос о запрете прохождения срочной службы в ФСБ России лицам, признанными иноагентами. Кроме того, лицам с судимостью и гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без назначения врача также будет запрещено проходить военную службу в ФСБ России. Запрет коснется и тех, у кого имеется иностранное гражданство, вид на жительство, либо другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.
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