Призывникам разрешили проходить военную службу в органах ФСБ

06 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Призывники смогут проходить военную службу в ФСБ России, следует из документа думской электронной базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России теперь станет возможным проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Это следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»… абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано документе . Согласно данному пункту, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и иных войсках. Рассматриваемая поправка предлагает внести в этот список и ФСБ России. Также рассматривается вопрос о запрете прохождения срочной службы в ФСБ России лицам, признанными иноагентами. Кроме того, лицам с судимостью и гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без назначения врача также будет запрещено проходить военную службу в ФСБ России. Запрет коснется и тех, у кого имеется иностранное гражданство, вид на жительство, либо другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.

В России теперь станет возможным проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Это следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»… абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано документе. Согласно данному пункту, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и иных войсках. Рассматриваемая поправка предлагает внести в этот список и ФСБ России. Также рассматривается вопрос о запрете прохождения срочной службы в ФСБ России лицам, признанными иноагентами. Кроме того, лицам с судимостью и гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без назначения врача также будет запрещено проходить военную службу в ФСБ России. Запрет коснется и тех, у кого имеется иностранное гражданство, вид на жительство, либо другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.