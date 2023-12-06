Призывникам разрешили проходить военную службу в органах ФСБ

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
Призывники смогут проходить военную службу в ФСБ России, следует из документа думской электронной базы Фото:

В России теперь станет возможным проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Это следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»… абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано документе.

Согласно данному пункту, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и иных войсках. Рассматриваемая поправка предлагает внести в этот список и ФСБ России.

Также рассматривается вопрос о запрете прохождения срочной службы в ФСБ России лицам, признанными иноагентами. Кроме того, лицам с судимостью и гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без назначения врача также будет запрещено проходить военную службу в ФСБ России. Запрет коснется и тех, у кого имеется иностранное гражданство, вид на жительство, либо другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.

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В России теперь станет возможным проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Это следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»… абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано документе. Согласно данному пункту, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и иных войсках. Рассматриваемая поправка предлагает внести в этот список и ФСБ России. Также рассматривается вопрос о запрете прохождения срочной службы в ФСБ России лицам, признанными иноагентами. Кроме того, лицам с судимостью и гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные вещества без назначения врача также будет запрещено проходить военную службу в ФСБ России. Запрет коснется и тех, у кого имеется иностранное гражданство, вид на жительство, либо другой документ, дающий право на постоянное проживание за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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