На тюменской трассе из-за поломки пассажирского автобуса чуть не замерзли люди

На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус, в котором находились пять человек. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что когда транспорт был обнаружен нарядом ДПС, люди, находившиеся в нем, уже начали замерзать.
«На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в нештатную ситуацию попал водитель автобуса, осуществлявший перевозку работников одной из тюменских строительных организаций из Тюмени в п. Богандинский Тюменского района. В пути у автобуса возникла техническая неисправность, водитель не смог продолжить поездку, четыре пассажира в салоне автобуса замерзали», — указано в сообщении.
Сотрудники ДПС, которые обнаружили автобус, помогли пассажирам добраться до места назначения. Сломанный автобус также был эвакуирован.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 10 декабря на территории региона похолодает до -39 градусов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.