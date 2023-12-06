На тюменской трассе из-за поломки пассажирского автобуса чуть не замерзли люди

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Германия. Из автобуса на ходу. Пайне Брауншвейг., автобан, дорога в гамбург, трасса, дорога
Пассажирский автобус сломался на трассе Тюмень — Омск Фото:

На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус, в котором находились пять человек. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что когда транспорт был обнаружен нарядом ДПС, люди, находившиеся в нем, уже начали замерзать.

«На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в нештатную ситуацию попал водитель автобуса, осуществлявший перевозку работников одной из тюменских строительных организаций из Тюмени в п. Богандинский Тюменского района. В пути у автобуса возникла техническая неисправность, водитель не смог продолжить поездку, четыре пассажира в салоне автобуса замерзали», — указано в сообщении.

Сотрудники ДПС, которые обнаружили автобус, помогли пассажирам добраться до места назначения. Сломанный автобус также был эвакуирован.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 10 декабря на территории региона похолодает до -39 градусов.

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На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус, в котором находились пять человек. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что когда транспорт был обнаружен нарядом ДПС, люди, находившиеся в нем, уже начали замерзать. «На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в нештатную ситуацию попал водитель автобуса, осуществлявший перевозку работников одной из тюменских строительных организаций из Тюмени в п. Богандинский Тюменского района. В пути у автобуса возникла техническая неисправность, водитель не смог продолжить поездку, четыре пассажира в салоне автобуса замерзали», — указано в сообщении. Сотрудники ДПС, которые обнаружили автобус, помогли пассажирам добраться до места назначения. Сломанный автобус также был эвакуирован. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 10 декабря на территории региона похолодает до -39 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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