На тюменской трассе из-за поломки пассажирского автобуса чуть не замерзли люди

Пассажирский автобус сломался на трассе Тюмень — Омск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск во время аномальных морозов сломался пассажирский автобус, в котором находились пять человек. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что когда транспорт был обнаружен нарядом ДПС, люди, находившиеся в нем, уже начали замерзать.

«На 34-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в нештатную ситуацию попал водитель автобуса, осуществлявший перевозку работников одной из тюменских строительных организаций из Тюмени в п. Богандинский Тюменского района. В пути у автобуса возникла техническая неисправность, водитель не смог продолжить поездку, четыре пассажира в салоне автобуса замерзали», — указано в сообщении.

Сотрудники ДПС, которые обнаружили автобус, помогли пассажирам добраться до места назначения. Сломанный автобус также был эвакуирован.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 10 декабря на территории региона похолодает до -39 градусов.