Пермские власти хотят построить тоннели на улице Чкалова

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Кузбасс. Угольные разрезы. Междуреченск, автомобили, машины, шоссе, дорожное движение, туннель, тоннель, час пик, магистраль, трафик, дорога
На разработку проекта дорожных развязок планируется потратить более 140 млн рублей (архивное фото) Фото:

Власти ищут подрядчика для разработки проектной документации по строительству в Перми транспортных развязок в разных уровнях на двух пересечениях с улицей Чкалова. На объекте предполагается возведение надземного пешеходного перехода и автодорожных тоннелей. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 140 млн рублей.

«Заказчик — КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края. Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении улиц Чкалова с улицей Куйбышева и улиц Героев Хасана в Перми. На перекрестках предполагается возведение тоннелей длиной в 35 и 45 метров и надземный пешеходный переход в 60 метров. Начальная и максимальная цена контракта — 143,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.

На объекте также предполагается обустройство велодорожек и шумозащитных экранов. Автомобили на участке будут двигаться по четырем полосам, каждая из которых будет шириной в три с половиной метра. Общая протяженность дороги составит чуть более километра. Проект необходимо разработать в срок с 25 января 2024 года по 28 апреля 2025 года.

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Власти ищут подрядчика для разработки проектной документации по строительству в Перми транспортных развязок в разных уровнях на двух пересечениях с улицей Чкалова. На объекте предполагается возведение надземного пешеходного перехода и автодорожных тоннелей. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 140 млн рублей. «Заказчик — КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края. Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении улиц Чкалова с улицей Куйбышева и улиц Героев Хасана в Перми. На перекрестках предполагается возведение тоннелей длиной в 35 и 45 метров и надземный пешеходный переход в 60 метров. Начальная и максимальная цена контракта — 143,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. На объекте также предполагается обустройство велодорожек и шумозащитных экранов. Автомобили на участке будут двигаться по четырем полосам, каждая из которых будет шириной в три с половиной метра. Общая протяженность дороги составит чуть более километра. Проект необходимо разработать в срок с 25 января 2024 года по 28 апреля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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