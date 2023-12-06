Пермские власти хотят построить тоннели на улице Чкалова

06 декабря 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

На разработку проекта дорожных развязок планируется потратить более 140 млн рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ищут подрядчика для разработки проектной документации по строительству в Перми транспортных развязок в разных уровнях на двух пересечениях с улицей Чкалова. На объекте предполагается возведение надземного пешеходного перехода и автодорожных тоннелей. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 140 млн рублей. «Заказчик — КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края. Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении улиц Чкалова с улицей Куйбышева и улиц Героев Хасана в Перми. На перекрестках предполагается возведение тоннелей длиной в 35 и 45 метров и надземный пешеходный переход в 60 метров. Начальная и максимальная цена контракта — 143,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. На объекте также предполагается обустройство велодорожек и шумозащитных экранов. Автомобили на участке будут двигаться по четырем полосам, каждая из которых будет шириной в три с половиной метра. Общая протяженность дороги составит чуть более километра. Проект необходимо разработать в срок с 25 января 2024 года по 28 апреля 2025 года.

Власти ищут подрядчика для разработки проектной документации по строительству в Перми транспортных развязок в разных уровнях на двух пересечениях с улицей Чкалова. На объекте предполагается возведение надземного пешеходного перехода и автодорожных тоннелей. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 140 млн рублей. «Заказчик — КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края. Конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении улиц Чкалова с улицей Куйбышева и улиц Героев Хасана в Перми. На перекрестках предполагается возведение тоннелей длиной в 35 и 45 метров и надземный пешеходный переход в 60 метров. Начальная и максимальная цена контракта — 143,7 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. На объекте также предполагается обустройство велодорожек и шумозащитных экранов. Автомобили на участке будут двигаться по четырем полосам, каждая из которых будет шириной в три с половиной метра. Общая протяженность дороги составит чуть более километра. Проект необходимо разработать в срок с 25 января 2024 года по 28 апреля 2025 года.