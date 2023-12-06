В пермском аэропорту задержаны шесть рейсов

06 декабря 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылеты трех рейсов. Еще три самолета вовремя не приземлились в Перми. Время задержки составляет от 25 минут до четырех часов, сообщается на онлайн табло аэропорта. «Задерживаются рейсы из Ярославля, Москвы и Новосибирска. Отложены вылеты в Барнаул, Москву и Новосибирск», — сказано на онлайн-табло аэропорта. В пресс-службе аэропорта URA.RU пояснили, что задержки не связаны с погодными условиями, так как в «Большом Свано» хорошая погода. Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов. Скриншот с сайта аэропорта «Большое Савино», https://aviaperm.ru/ Скриншот с сайта аэропорта «Большое Савино», https://aviaperm.ru/

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылеты трех рейсов. Еще три самолета вовремя не приземлились в Перми. Время задержки составляет от 25 минут до четырех часов, сообщается на онлайн табло аэропорта. «Задерживаются рейсы из Ярославля, Москвы и Новосибирска. Отложены вылеты в Барнаул, Москву и Новосибирск», — сказано на онлайн-табло аэропорта. В пресс-службе аэропорта URA.RU пояснили, что задержки не связаны с погодными условиями, так как в «Большом Свано» хорошая погода. Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов.