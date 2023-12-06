В пермском аэропорту задержаны шесть рейсов

Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов
В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылеты трех рейсов. Еще три самолета вовремя не приземлились в Перми. Время задержки составляет от 25 минут до четырех часов, сообщается на онлайн табло аэропорта.
«Задерживаются рейсы из Ярославля, Москвы и Новосибирска. Отложены вылеты в Барнаул, Москву и Новосибирск», — сказано на онлайн-табло аэропорта.
В пресс-службе аэропорта URA.RU пояснили, что задержки не связаны с погодными условиями, так как в «Большом Свано» хорошая погода. Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов.
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