В пермском аэропорту задержаны шесть рейсов

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, задержка рейса, взлетное поле, авиапарк, авиационный парк
Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылеты трех рейсов. Еще три самолета вовремя не приземлились в Перми. Время задержки составляет от 25 минут до четырех часов, сообщается на онлайн табло аэропорта.

«Задерживаются рейсы из Ярославля, Москвы и Новосибирска. Отложены вылеты в Барнаул, Москву и Новосибирск», — сказано на онлайн-табло аэропорта.

В пресс-службе аэропорта URA.RU пояснили, что задержки не связаны с погодными условиями, так как в «Большом Свано» хорошая погода. Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются вылеты трех рейсов. Еще три самолета вовремя не приземлились в Перми. Время задержки составляет от 25 минут до четырех часов, сообщается на онлайн табло аэропорта. «Задерживаются рейсы из Ярославля, Москвы и Новосибирска. Отложены вылеты в Барнаул, Москву и Новосибирск», — сказано на онлайн-табло аэропорта. В пресс-службе аэропорта URA.RU пояснили, что задержки не связаны с погодными условиями, так как в «Большом Свано» хорошая погода. Опоздания произошли из-за позднего прибытия бортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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