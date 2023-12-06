В Екатеринбурге ликвидировали любимый санаторий пенсионеров, и они взбунтовались

В Екатеринбурге пенсионеры взбунтовались из-за ликвидации любимого санатория

С 1 октября санаторий «Бодрость» перестал принимать пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 октября санаторий «Бодрость», который расположен на Эльмаше, перестал принимать пациентов — учреждение признали устаревшим. Решение мэрии возмутило пенсионеров: «Бодрость» — их любимая здравница. Председатель горсовета ветеранов Федор Ледерер написал спикеру думы Анне Гурарий письмо, под ним подписались все районные ячейки. Вопрос вышел на уровень депутатов, но те не поддержали протест.

«За годы многолетней эксплуатации здание (было построено в 1979 году — прим. URA.RU) и его территория заметно обветшали. Сейчас оно не соответствует нормам пожарной безопасности, о чем составлены предписания со стороны МЧС. Поэтому было принято решение закрыть учреждение с 1 октября 2023 года», — сказал управзданиями мэрии Александр Соснов на заседании комиссии гордумы по соцзащите и здравоохранению №5.

Начальник городского департамента соцполитики Елена Левина уверяет, что бывшие пациенты «Бодрости» смогут получать услуги в санатории «Обуховский» и его филиале в Нижних Сергах — санаториях «Курьи» и «Самоцветы» — «с сохранением количества отдыхающих, питания, проживания и пакета медицинских услуг, которые предоставлялись в „Бодрости“». «Отмечу, что качество оказываемых услуг будет лучше, потому что это специализированные медицинские учреждения. Напомню, ежегодно в „Бодрости“ отдыхали 1300 человек», — сказала Левина. Ее поддержал даже депутат-«яблочник» Константин Киселев.

Пенсионеры-ветераны возмущены прежде всего тем, что им придется далеко ездить и, как утверждают они, больше платить. «Мы пытаемся спасти от закрытия любимый санаторий. И теперь мы вынуждены лечиться дома. Нам предлагают ездить в санаторий „Обуховский“. Но власть не учла, что пенсионерам будет сложно добираться до санатория, и более того, стоимость пребывания в нем попросту недоступна для нас», — сказала приглашенная представитель Совета ветеранов города (женщина не представилась).

По словам Соснова, «Бодрость» планируется отдать в ведение спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец», у которого как раз есть средства, чтобы здания содержать. Там во время соревнований будут жить тренеры, судьи и спортсмены. В планах — реконструкция спортивной площадки «Бодрости», обустройство дорожек с освещением для прогулок, амфитеатра и детской игровой площадки, анонсировал чиновник.