В статусной пермской гимназии смещают бессменного директора

Новым руководителем пермской гимназии №11 имени Дягилева стала Елена Макаренко

В гимназии имени Сергея Дягилева впервые сменится директор Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми сотрудникам и учащимся гимназии №11 имени Сергея Дягилева представили нового руководителя. В качестве исполняющей обязанности на пост директора заступила Елена Макаренко. Об этом URA.RU сообщили два независимых источника. Официально бессменный директор Раиса Зобачева, которая руководит учреждением почти 50 лет, в отпуске.

«Елену Макаренко представили в понедельник. Пока в качестве и. о. Но, так как Зобачеву в гимназии практически никто не видел в этом году, Макаренко утвердят в должности. Решение уже принято», — сообщил собеседник агентства. Другой источник отметил, что Макаренко ранее в гимназии не работала, а пришла из другой школы.

В департаменте образования мэрии Перми пояснили, что Раиса Зобачева «находится в ежегодном отпуске», а «исполнение обязанностей директора возложено на Макаренко Елену Витальевну, заместителя директора данного учреждения». На сайте гимназии Макаренко не значится ни в списке руководителей, ни в перечне преподавательского состава. Источник URA.RU пояснил, что она в данный момент руководит средней школой №116. На сайте этого учреждения указано, что Макаренко — кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ.

Раиса Зобачева руководит Дягилевской гимназией с 1975 года, тогда она была средней общеобразовательной школой №11 им. А.М. Горького. Зобачева — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Она была удостоена звания «Лучший педагог России» и почетного знака «Директор года — 2013». В июле 2023 года Зобачева отметила 80-летний юбилей.