Новый мэр Перми сделал невыносимой жизнь глав районов

Мэр Перми Эдуард Соснин заставил глав районов больше работать

06 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин обязал глав районов ходить на все совещания у его замов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин заставил руководителей городских районов участвовать во всех совещаниях, которые проводят его заместители. По словам источников URA.RU в политэлитах, мэр издал соответствующе распоряжение. Главы районов жалуются, что теперь у них не остается времени на основную работу. «Раньше главы ходили только на какие-то масштабные совещания, политические, например. Сейчас их просят подключаться по каждому вопросу. И все бы ничего, но глава района один, а заместителей у Соснина — семь. В итоге у них не остается времени на выполнение своих обязанностей», — отметили инсайдеры. В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что мэр действительно поручил главам районов «принимать личное участие в заседаниях комиссий, рабочих групп и штабов при заместителях главы администрации Перми». «Это необходимо для оперативного решения вопросов», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуарда Соснина потеряли в администрации города: он часто уезжает в длительные командировки.

Глава Перми Эдуард Соснин заставил руководителей городских районов участвовать во всех совещаниях, которые проводят его заместители. По словам источников URA.RU в политэлитах, мэр издал соответствующе распоряжение. Главы районов жалуются, что теперь у них не остается времени на основную работу. «Раньше главы ходили только на какие-то масштабные совещания, политические, например. Сейчас их просят подключаться по каждому вопросу. И все бы ничего, но глава района один, а заместителей у Соснина — семь. В итоге у них не остается времени на выполнение своих обязанностей», — отметили инсайдеры. В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что мэр действительно поручил главам районов «принимать личное участие в заседаниях комиссий, рабочих групп и штабов при заместителях главы администрации Перми». «Это необходимо для оперативного решения вопросов», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуарда Соснина потеряли в администрации города: он часто уезжает в длительные командировки.