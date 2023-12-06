Новый мэр Перми сделал невыносимой жизнь глав районов

Мэр Перми Эдуард Соснин заставил глав районов больше работать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард, махонин дмитрий, кувалда от махонина
Эдуард Соснин обязал глав районов ходить на все совещания у его замов Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин заставил руководителей городских районов участвовать во всех совещаниях, которые проводят его заместители. По словам источников URA.RU в политэлитах, мэр издал соответствующе распоряжение. Главы районов жалуются, что теперь у них не остается времени на основную работу.

«Раньше главы ходили только на какие-то масштабные совещания, политические, например. Сейчас их просят подключаться по каждому вопросу. И все бы ничего, но глава района один, а заместителей у Соснина — семь. В итоге у них не остается времени на выполнение своих обязанностей», — отметили инсайдеры.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что мэр действительно поручил главам районов «принимать личное участие в заседаниях комиссий, рабочих групп и штабов при заместителях главы администрации Перми». «Это необходимо для оперативного решения вопросов», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуарда Соснина потеряли в администрации города: он часто уезжает в длительные командировки.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Перми Эдуард Соснин заставил руководителей городских районов участвовать во всех совещаниях, которые проводят его заместители. По словам источников URA.RU в политэлитах, мэр издал соответствующе распоряжение. Главы районов жалуются, что теперь у них не остается времени на основную работу. «Раньше главы ходили только на какие-то масштабные совещания, политические, например. Сейчас их просят подключаться по каждому вопросу. И все бы ничего, но глава района один, а заместителей у Соснина — семь. В итоге у них не остается времени на выполнение своих обязанностей», — отметили инсайдеры. В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что мэр действительно поручил главам районов «принимать личное участие в заседаниях комиссий, рабочих групп и штабов при заместителях главы администрации Перми». «Это необходимо для оперативного решения вопросов», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуарда Соснина потеряли в администрации города: он часто уезжает в длительные командировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...