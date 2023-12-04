Нового мэра Перми Соснина потеряли на работе

На общероссийских мероприятиях Соснин делится лучшими пермскими практиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возглавившего Пермь в конце августе Эдуарда Соснина часто нет на рабочем месте. Источники в политэлитах региона обратили внимание, что мэр очень часто уезжает в длительные командировки. Раз в месяц он уезжает в «Школу губернаторов», посещает разные представительские мероприятия.

«Эдуард Соснин постоянно находится в командировках. То разного рода управленческие школы, съезды, представительские функции. За три месяца его работы половину времени его точно не было на рабочем месте», — говорят в политэлитах. И обращают внимание на то, что он пропустил конференцию «Единой России» с Андреем Турчаком с Сергеем Густовы, хотя на ней его выбрали членом президиума реготделения.

По данным инсайдеров, случается, что глава города отсутствует в Перми по неделе. В результате получается, что управлять городом у него времени нет, и многие процессы откладываются. «Никто не берет на себя ответственность, полная вакханалия», — отмечает другой инсайдер. Обязанности Соснина на время его командировок исполняет первый заместитель Ольга Андрианова, которая до его назначения была врио главы города, или вице-мэр по ЖКХ Игорь Субботин.

Как развитый промышленный миллионник Пермь сотрудничает и является членом таких значимых объединений, как Союз российских городов (СРГ), Ассоциация городов Поволжья, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), отметили в пресс-службе мэрии. Глава Перми входит в состав их руководящих органов, поэтому лично присутствует на заседаниях. Также главу города приглашают поделиться лучшими муниципальными практиками в крупных форумах — таких, как международный муниципальный форум БРИКС+ в Санкт-Петербурге и общероссийский форум стратегического развития «Города России — 2030» в Екатеринбурге. Например, с коллегами из Санкт-Петербурга обсуждалась работа по упорядочиванию НТО, на форуме БРИКС+ индийская делегация поделилась контактами в сфере бизнеса и образования. На площадке проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог» глава Перми обсуждал с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным вопросы ускорения расселения аварийного жилья.

«При этом, во время рабочих командировок главы города администрация Перми работает в штатном режиме, мэр всегда находится на связи. Рабочий график главы Перми очень напряженный, в том числе и в выходные, в нем учтены все необходимые совещания, регулярные выезды в районы города и другие рабочие мероприятия», — отметили в мэрии.