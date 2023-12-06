Владимир Путин присвоил генеральские звания офицерам и сотрудникам военных и иных структур страны
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам из различных военных ведомств — Вооруженных сил, Росгвардии, пограничной службы и не только. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить воинские [генеральские] звания военнослужащим ВС РФ, <…> войск национальной гвардии, <…> Федеральной противопожарной службы, <…> Федеральной службы исполнения наказания, <…> Федеральной службы служебных приставов», — отмечается в
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