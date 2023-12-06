Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил генеральские звания офицерам и сотрудникам военных и иных структур страны Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам из различных военных ведомств — Вооруженных сил, Росгвардии, пограничной службы и не только. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить воинские [генеральские] звания военнослужащим ВС РФ, <…> войск национальной гвардии, <…> Федеральной противопожарной службы, <…> Федеральной службы исполнения наказания, <…> Федеральной службы служебных приставов», — отмечается в указе Владимира Путина. Всего новые звания получили 67 человек. Это как офицеры, так и сотрудники соответствующих структур.

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Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам из различных военных ведомств — Вооруженных сил, Росгвардии, пограничной службы и не только. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Присвоить воинские [генеральские] звания военнослужащим ВС РФ, <…> войск национальной гвардии, <…> Федеральной противопожарной службы, <…> Федеральной службы исполнения наказания, <…> Федеральной службы служебных приставов», — отмечается в указе Владимира Путина. Всего новые звания получили 67 человек. Это как офицеры, так и сотрудники соответствующих структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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