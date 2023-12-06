В Пласте обновили детский лагерь, в котором дети смогут отдыхать круглый год. Фото

В Пласте в детском лагере «Лесная сказка» открывается первая зимняя смена

06 декабря 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Гехт сообщила, первая зимняя смена в круглогодичном детском лагере будет открыта уже в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пласте Челябинской области к декабрю 2023 года построили два новых корпуса в популярном детском лагере «Лесная сказка». Ранее учреждение работало исключительно в летнее время, теперь проводить детские смены можно будет круглый год, рассказала в социальных сетях первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «Совсем скоро, в декабре, будем открывать краткосрочную зимнюю смену в обновленном детском лагере „Лесная сказка“ в Пласте. Всего за 2 месяца по модульной системе было построено и подключено ко всем инженерным коммуникациям два новых корпуса», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. По словам Гехт, детей будут ожидать современные комнаты с отдельными санузлами. На данный момент осталось завершить чистовую отделку, установить сантехнику, отопительные приборы и смонтировать вентиляцию. Каждый корпус рассчитан на 50 детей. Также первый вице-губернатор отметила, в «Лесной сказке» не только построили новые корпуса, но и полностью обновили популярный лагерь. В учреждении утеплили фасады и чердачные перекрытия, заменили окна, двери, отопление в столовой, в медицинском блоке, в административном здании. Кроме того, шесть педагогов прошли курсы повышения квалификации РПГУ им. А.И. Герцена. Всего за 2 месяца по модульной системе было построено и подключено ко всем инженерным коммуникациям два новых корпуса Фото: telegram-канал Ирины Гехт На возведение корпусов из регионального и федерального бюджетов в общей сложности было выделено более 60 млн рублей Фото: telegram-канал Ирины Гехт

В Пласте Челябинской области к декабрю 2023 года построили два новых корпуса в популярном детском лагере «Лесная сказка». Ранее учреждение работало исключительно в летнее время, теперь проводить детские смены можно будет круглый год, рассказала в социальных сетях первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «Совсем скоро, в декабре, будем открывать краткосрочную зимнюю смену в обновленном детском лагере „Лесная сказка“ в Пласте. Всего за 2 месяца по модульной системе было построено и подключено ко всем инженерным коммуникациям два новых корпуса», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. По словам Гехт, детей будут ожидать современные комнаты с отдельными санузлами. На данный момент осталось завершить чистовую отделку, установить сантехнику, отопительные приборы и смонтировать вентиляцию. Каждый корпус рассчитан на 50 детей. Также первый вице-губернатор отметила, в «Лесной сказке» не только построили новые корпуса, но и полностью обновили популярный лагерь. В учреждении утеплили фасады и чердачные перекрытия, заменили окна, двери, отопление в столовой, в медицинском блоке, в административном здании. Кроме того, шесть педагогов прошли курсы повышения квалификации РПГУ им. А.И. Герцена.