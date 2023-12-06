Курганские призывники добились права служить в научных ротах. Видео

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Военкомат. Курган , армия, призыв, призывники, шевроны, армейская одежда, призыв в армию
Курганские призывники отправились на службу в научные роты Фото:

Призывники из Курганской области сумели пройти отбор на сайте Минобороны и отправятся на службу в научные роты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на сборном пункте.

«Два молодых человека будут проходить службу в научных ротах. Для этого им пришлось зайти на сайт Минобороны, выбрать направленность своего вуза и пройти точечный отбор», — рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Попасть на такую службу может далеко не каждый призывник.

Научные роты действуют при военных вузах. Туда призывают молодых людей с высшим образованием. Чтобы доказать право на службу в военной роте, необходимо иметь некий багаж научных знаний и соответствовать по параметрам здоровья.

Машиностроитель Александр Рогозин и программист Елеман Искулов сумели добиться права службы в научных ротах. Один отправится в Тамбов, другой — в Санкт-Петербург. Родители довольны выбором и распределением сыновей. Условия службы несколько отличаются от привычных армейских, в ротах военнослужащие могут развить свои профессиональные навыки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о критериях отбора на службу в Президентский полк. Для этого желательно высшее образование и отменное здоровье категории А.

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Призывники из Курганской области сумели пройти отбор на сайте Минобороны и отправятся на службу в научные роты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на сборном пункте. «Два молодых человека будут проходить службу в научных ротах. Для этого им пришлось зайти на сайт Минобороны, выбрать направленность своего вуза и пройти точечный отбор», — рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Попасть на такую службу может далеко не каждый призывник. Научные роты действуют при военных вузах. Туда призывают молодых людей с высшим образованием. Чтобы доказать право на службу в военной роте, необходимо иметь некий багаж научных знаний и соответствовать по параметрам здоровья. Машиностроитель Александр Рогозин и программист Елеман Искулов сумели добиться права службы в научных ротах. Один отправится в Тамбов, другой — в Санкт-Петербург. Родители довольны выбором и распределением сыновей. Условия службы несколько отличаются от привычных армейских, в ротах военнослужащие могут развить свои профессиональные навыки. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о критериях отбора на службу в Президентский полк. Для этого желательно высшее образование и отменное здоровье категории А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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