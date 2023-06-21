В Кургане призывников отправляют служить в элитные полка

В Кургане призывников отправляют служить в Президентский полк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур рассказал курганцам, какие критерии важны при наборе в Президент полк. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU во время торжественной отправки новобранцев.

«Чтобы попасть на службу в Президентский полк необходимо иметь образование, лучше всего высшее. Также очень важно здоровье, должна быть категория годности „А“. Потому что при прохождении службы в армии у призывников будет много физической нагрузки», — рассказал начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур.

Также он отметил, что новобранцы будут проходить службу в Президентском полку, военно-морском флоте и войсках Нацгвардии. «На мероприятии должен присутствовать губернатор Вадим Шумков. Будет небольшой концерт, организовали для ребят посещение музея Славы. Желание у всех огромное, все хотят служить, потому что это престижно», — добавил Белокур.

Ранее URA.RU писало, что шадринских призывников отправили служить в элитный полк. Торжественная отправка состоялась 19 июня в Шадринске. Новобранцев провожал глава города Антон Мокан.

Из Кургана в армию торжественно отправляют новобранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новобранцы будут служить в Президентском полку, военно-морском флоте и войсках Нацгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU