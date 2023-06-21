21 июня 2023

Курганцам объяснили, как можно попасть служить в Президентский полк. Фото, видео

В Кургане призывников отправляют служить в элитные полка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган
В Кургане призывников отправляют служить в Президентский полк Фото:

Начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур рассказал курганцам, какие критерии важны при наборе в Президент полк. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU во время торжественной отправки новобранцев.

«Чтобы попасть на службу в Президентский полк необходимо иметь образование, лучше всего высшее. Также очень важно здоровье, должна быть категория годности „А“. Потому что при прохождении службы в армии у призывников будет много физической нагрузки», — рассказал начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур.

Также он отметил, что новобранцы будут проходить службу в Президентском полку, военно-морском флоте и войсках Нацгвардии. «На мероприятии должен присутствовать губернатор Вадим Шумков. Будет небольшой концерт, организовали для ребят посещение музея Славы. Желание у всех огромное, все хотят служить, потому что это престижно», — добавил Белокур.

Ранее URA.RU писало, что шадринских призывников отправили служить в элитный полк. Торжественная отправка состоялась 19 июня в Шадринске. Новобранцев провожал глава города Антон Мокан.

Отправка призывников в элитные войска. Курган
Из Кургана в армию торжественно отправляют новобранцев
Фото:
Отправка призывников в элитные войска. Курган
Новобранцы будут служить в Президентском полку, военно-морском флоте и войсках Нацгвардии
Фото:
Отправка призывников в элитные войска. Курган
Перед отправкой призывники посетили музей Славы, где им рассказали, как курганцы встретили начало войны в 1941 году
Фото:

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Начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур рассказал курганцам, какие критерии важны при наборе в Президент полк. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU во время торжественной отправки новобранцев. «Чтобы попасть на службу в Президентский полк необходимо иметь образование, лучше всего высшее. Также очень важно здоровье, должна быть категория годности „А“. Потому что при прохождении службы в армии у призывников будет много физической нагрузки», — рассказал начальник отдела призыва областного военкомата Алексей Белокур. Также он отметил, что новобранцы будут проходить службу в Президентском полку, военно-морском флоте и войсках Нацгвардии. «На мероприятии должен присутствовать губернатор Вадим Шумков. Будет небольшой концерт, организовали для ребят посещение музея Славы. Желание у всех огромное, все хотят служить, потому что это престижно», — добавил Белокур. Ранее URA.RU писало, что шадринских призывников отправили служить в элитный полк. Торжественная отправка состоялась 19 июня в Шадринске. Новобранцев провожал глава города Антон Мокан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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