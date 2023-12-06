Губернатор Махонин пообещал найти деньги на ремонт аварийной новостройки

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по улице Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом новый и был построен во второй половине нулевых.
«Ситуация мне знакома. Чтобы дом простоял долго, будем с городом вместе искать деньги», — отметил Махонин.
По его словам, дом находится в неудовлетворительном состоянии. Его должен был привести в порядок подрядчик, выбранный Фондом капитального ремонта Пермского края. Но подрядчик свои обязательства не выполнил и фонд подал на него в суд. «Сейчас важно понять реальное состояние дома и посчитать потребность в финансировании», — отметил губернатор.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.