Губернатор Махонин пообещал найти деньги на ремонт аварийной новостройки

06 декабря 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Дом был построен во второй половине нулевых Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по улице Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом новый и был построен во второй половине нулевых. «Ситуация мне знакома. Чтобы дом простоял долго, будем с городом вместе искать деньги», — отметил Махонин. По его словам, дом находится в неудовлетворительном состоянии. Его должен был привести в порядок подрядчик, выбранный Фондом капитального ремонта Пермского края. Но подрядчик свои обязательства не выполнил и фонд подал на него в суд. «Сейчас важно понять реальное состояние дома и посчитать потребность в финансировании», — отметил губернатор.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по улице Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом новый и был построен во второй половине нулевых. «Ситуация мне знакома. Чтобы дом простоял долго, будем с городом вместе искать деньги», — отметил Махонин. По его словам, дом находится в неудовлетворительном состоянии. Его должен был привести в порядок подрядчик, выбранный Фондом капитального ремонта Пермского края. Но подрядчик свои обязательства не выполнил и фонд подал на него в суд. «Сейчас важно понять реальное состояние дома и посчитать потребность в финансировании», — отметил губернатор.