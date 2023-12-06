Губернатор Махонин пообещал найти деньги на ремонт аварийной новостройки

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Дом был построен во второй половине нулевых Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по улице Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом новый и был построен во второй половине нулевых.

«Ситуация мне знакома. Чтобы дом простоял долго, будем с городом вместе искать деньги», — отметил Махонин.

По его словам, дом находится в неудовлетворительном состоянии. Его должен был привести в порядок подрядчик, выбранный Фондом капитального ремонта Пермского края. Но подрядчик свои обязательства не выполнил и фонд подал на него в суд. «Сейчас важно понять реальное состояние дома и посчитать потребность в финансировании», — отметил губернатор.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по улице Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом новый и был построен во второй половине нулевых. «Ситуация мне знакома. Чтобы дом простоял долго, будем с городом вместе искать деньги», — отметил Махонин. По его словам, дом находится в неудовлетворительном состоянии. Его должен был привести в порядок подрядчик, выбранный Фондом капитального ремонта Пермского края. Но подрядчик свои обязательства не выполнил и фонд подал на него в суд. «Сейчас важно понять реальное состояние дома и посчитать потребность в финансировании», — отметил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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