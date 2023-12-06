Губернатор Махонин стал куратором подготовки 600-летия Соликамска

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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, махонин дмитрий
Махонин будет лично следить за подготовкой Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«В 2030 году любимому мной городу исполняется 600 лет. Создан оргкомитет, я посчитал возможным его возглавить, чтобы держать ситуацию на контроле и следить за подготовкой к празднованию», — отметил Махонин.

Он заявил, что 8 декабря в Соликамске пройдет выездное заседание правительства Пермского края. И там будут обсуждаться вопросы предстоящего юбилея. Списка мероприятий пока нет, по мере их появления власти будут информировать жителей края.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «В 2030 году любимому мной городу исполняется 600 лет. Создан оргкомитет, я посчитал возможным его возглавить, чтобы держать ситуацию на контроле и следить за подготовкой к празднованию», — отметил Махонин. Он заявил, что 8 декабря в Соликамске пройдет выездное заседание правительства Пермского края. И там будут обсуждаться вопросы предстоящего юбилея. Списка мероприятий пока нет, по мере их появления власти будут информировать жителей края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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