Губернатор Махонин стал куратором подготовки 600-летия Соликамска

Махонин будет лично следить за подготовкой
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«В 2030 году любимому мной городу исполняется 600 лет. Создан оргкомитет, я посчитал возможным его возглавить, чтобы держать ситуацию на контроле и следить за подготовкой к празднованию», — отметил Махонин.
Он заявил, что 8 декабря в Соликамске пройдет выездное заседание правительства Пермского края. И там будут обсуждаться вопросы предстоящего юбилея. Списка мероприятий пока нет, по мере их появления власти будут информировать жителей края.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!