Губернатор Махонин стал куратором подготовки 600-летия Соликамска

06 декабря 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Махонин будет лично следить за подготовкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «В 2030 году любимому мной городу исполняется 600 лет. Создан оргкомитет, я посчитал возможным его возглавить, чтобы держать ситуацию на контроле и следить за подготовкой к празднованию», — отметил Махонин. Он заявил, что 8 декабря в Соликамске пройдет выездное заседание правительства Пермского края. И там будут обсуждаться вопросы предстоящего юбилея. Списка мероприятий пока нет, по мере их появления власти будут информировать жителей края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «В 2030 году любимому мной городу исполняется 600 лет. Создан оргкомитет, я посчитал возможным его возглавить, чтобы держать ситуацию на контроле и следить за подготовкой к празднованию», — отметил Махонин. Он заявил, что 8 декабря в Соликамске пройдет выездное заседание правительства Пермского края. И там будут обсуждаться вопросы предстоящего юбилея. Списка мероприятий пока нет, по мере их появления власти будут информировать жителей края.