05 декабря 2023

Мэрия Салехарда передаст бесхозные объекты коммунальщикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, монтажник, труба, теплосети, теплосети, чктс, рабочий, тепломагистраль
В Салехарде мэрия поставила на баланс сотни бесхозных объектов ЖКХ (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мэрия должна заключить договоры с коммунальщиками на пользование бесхозными объектами ЖКХ. Речь идет о теплосетях рыбокомбината, геологов и аэропорта, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации окружной столицы.

«По факту непринятия мер по постановке 374 бесхозяйных объектов сетей теплоснабжения на учет и последующему оформлению права собственности проведена выездная комиссия по обследованию бесхозяйных сетей. В 2021 году администрацией все ранее выявленные бесхозяйные объекты в количестве 349 сооружений жилищно-коммунального хозяйства поставлены на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда.

В настоящее время Арбитражный суд ЯНАО обязал администрацию передать бесхозные коммунальные сооружения в пользование ресурсоснабжающим организациям. Договоры будут заключены в течение года, исполнение решения суда находится на контроле окружной прокуратуры.

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В Салехарде (ЯНАО) мэрия должна заключить договоры с коммунальщиками на пользование бесхозными объектами ЖКХ. Речь идет о теплосетях рыбокомбината, геологов и аэропорта, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации окружной столицы. «По факту непринятия мер по постановке 374 бесхозяйных объектов сетей теплоснабжения на учет и последующему оформлению права собственности проведена выездная комиссия по обследованию бесхозяйных сетей. В 2021 году администрацией все ранее выявленные бесхозяйные объекты в количестве 349 сооружений жилищно-коммунального хозяйства поставлены на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда. В настоящее время Арбитражный суд ЯНАО обязал администрацию передать бесхозные коммунальные сооружения в пользование ресурсоснабжающим организациям. Договоры будут заключены в течение года, исполнение решения суда находится на контроле окружной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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