Мэрия Салехарда передаст бесхозные объекты коммунальщикам

В Салехарде (ЯНАО) мэрия должна заключить договоры с коммунальщиками на пользование бесхозными объектами ЖКХ. Речь идет о теплосетях рыбокомбината, геологов и аэропорта, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации окружной столицы.
«По факту непринятия мер по постановке 374 бесхозяйных объектов сетей теплоснабжения на учет и последующему оформлению права собственности проведена выездная комиссия по обследованию бесхозяйных сетей. В 2021 году администрацией все ранее выявленные бесхозяйные объекты в количестве 349 сооружений жилищно-коммунального хозяйства поставлены на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда.
В настоящее время Арбитражный суд ЯНАО обязал администрацию передать бесхозные коммунальные сооружения в пользование ресурсоснабжающим организациям. Договоры будут заключены в течение года, исполнение решения суда находится на контроле окружной прокуратуры.
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