В ХМАО рецидивист получил срок за угрозу убийством женщине

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Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима Фото:

В ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, на которую год назад уже порезал ножом. Об этом сообщается в картотеке уголовных дел на сайте Когалымского городского суда.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе бытовой ссоры […] демонстрируя в руках нож, высказал в адрес [потерпевшей] слова угрозы убийством: „я тебя зарежу или убью“», — сообщается в картотеке суда.

Потерпевшая восприняла угрозу серьезно, потому что летом 2022 года осужденный уже нападал на нее с ножом. В 2020 году мужчина также получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По совокупности преступлений мужчина получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо угрозы убийством он также ответил за кражу имущества: незадолго до конфликта с потерпевшей он сорвал противоугонный замок, прикрепленный к металлическому забору, и похитил велосипед.

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В ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, на которую год назад уже порезал ножом. Об этом сообщается в картотеке уголовных дел на сайте Когалымского городского суда. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе бытовой ссоры […] демонстрируя в руках нож, высказал в адрес [потерпевшей] слова угрозы убийством: „я тебя зарежу или убью“», — сообщается в картотеке суда. Потерпевшая восприняла угрозу серьезно, потому что летом 2022 года осужденный уже нападал на нее с ножом. В 2020 году мужчина также получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По совокупности преступлений мужчина получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо угрозы убийством он также ответил за кражу имущества: незадолго до конфликта с потерпевшей он сорвал противоугонный замок, прикрепленный к металлическому забору, и похитил велосипед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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