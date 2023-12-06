В ХМАО рецидивист получил срок за угрозу убийством женщине

06 декабря 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Рецидивист проведет два года в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, на которую год назад уже порезал ножом. Об этом сообщается в картотеке уголовных дел на сайте Когалымского городского суда. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе бытовой ссоры […] демонстрируя в руках нож, высказал в адрес [потерпевшей] слова угрозы убийством: „я тебя зарежу или убью“», — сообщается в картотеке суда. Потерпевшая восприняла угрозу серьезно, потому что летом 2022 года осужденный уже нападал на нее с ножом. В 2020 году мужчина также получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По совокупности преступлений мужчина получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо угрозы убийством он также ответил за кражу имущества: незадолго до конфликта с потерпевшей он сорвал противоугонный замок, прикрепленный к металлическому забору, и похитил велосипед.

В ХМАО местный житель получил срок за угрозу убийством женщине, на которую год назад уже порезал ножом. Об этом сообщается в картотеке уголовных дел на сайте Когалымского городского суда. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе бытовой ссоры […] демонстрируя в руках нож, высказал в адрес [потерпевшей] слова угрозы убийством: „я тебя зарежу или убью“», — сообщается в картотеке суда. Потерпевшая восприняла угрозу серьезно, потому что летом 2022 года осужденный уже нападал на нее с ножом. В 2020 году мужчина также получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По совокупности преступлений мужчина получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо угрозы убийством он также ответил за кражу имущества: незадолго до конфликта с потерпевшей он сорвал противоугонный замок, прикрепленный к металлическому забору, и похитил велосипед.