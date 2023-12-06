В отдаленном селе ЯНАО из-за аномальных морозов отключили электричество

В селе Овгорт (ЯНАО) из-за аномально низких температур происходит веерное отключение электроэнергии на некоторых улицах. Глава Шурышкарского района Олег Попов в соцсети пояснил, что сильный мороз заставил жителей включить обогревательные приборы, которые и перегрузили сеть.
«Земляки, считаю необходимым прокомментировать ситуацию в селе Овгорт. Сегодня там аномально низкая температура, люди пользуются дополнительными обогревательными приборами. Это привело к перегрузке по фазам и срабатыванию автоматики. Пока веерное отключение света по части улиц продолжается», — сообщил глава района в своем telegram-канале.
Социальные объекты в селе обеспечиваются электроэнергией беспрерывно. Работа по перераспределению нагрузки между абонентами будет продолжаться и ночью.
В эти морозные дни теплых остановочных павильонах Нового Уренгоя отсутствует тепло. Жители вынуждены ждать транспорт на улице в 40-градусный мороз. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что с 6 по 10 декабря будет произведен ремонт вышедшего из строя оборудования.
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