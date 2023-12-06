06 декабря 2023

В отдаленном селе ЯНАО из-за аномальных морозов отключили электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сырая рыба, электрощиток, ограничительная лента, электрощит, элекричество
Из-за аномальных морозов жители включили обогреватели и перегрузили сеть Фото:

В селе Овгорт (ЯНАО) из-за аномально низких температур происходит веерное отключение электроэнергии на некоторых улицах. Глава Шурышкарского района Олег Попов в соцсети пояснил, что сильный мороз заставил жителей включить обогревательные приборы, которые и перегрузили сеть.

«Земляки, считаю необходимым прокомментировать ситуацию в селе Овгорт. Сегодня там аномально низкая температура, люди пользуются дополнительными обогревательными приборами. Это привело к перегрузке по фазам и срабатыванию автоматики. Пока веерное отключение света по части улиц продолжается», — сообщил глава района в своем telegram-канале.

Социальные объекты в селе обеспечиваются электроэнергией беспрерывно. Работа по перераспределению нагрузки между абонентами будет продолжаться и ночью.

В эти морозные дни теплых остановочных павильонах Нового Уренгоя отсутствует тепло. Жители вынуждены ждать транспорт на улице в 40-градусный мороз. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что с 6 по 10 декабря будет произведен ремонт вышедшего из строя оборудования.

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В селе Овгорт (ЯНАО) из-за аномально низких температур происходит веерное отключение электроэнергии на некоторых улицах. Глава Шурышкарского района Олег Попов в соцсети пояснил, что сильный мороз заставил жителей включить обогревательные приборы, которые и перегрузили сеть. «Земляки, считаю необходимым прокомментировать ситуацию в селе Овгорт. Сегодня там аномально низкая температура, люди пользуются дополнительными обогревательными приборами. Это привело к перегрузке по фазам и срабатыванию автоматики. Пока веерное отключение света по части улиц продолжается», — сообщил глава района в своем telegram-канале. Социальные объекты в селе обеспечиваются электроэнергией беспрерывно. Работа по перераспределению нагрузки между абонентами будет продолжаться и ночью. В эти морозные дни теплых остановочных павильонах Нового Уренгоя отсутствует тепло. Жители вынуждены ждать транспорт на улице в 40-градусный мороз. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что с 6 по 10 декабря будет произведен ремонт вышедшего из строя оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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