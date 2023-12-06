06 декабря 2023

РБК: из-за санкций тысячи россиян не могут позволить себе дорогие яхты

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Регата Banzay Local Race 2017 в яхт-клубе «Коматек». Екатеринбург, регата, яхты, яхт-клуб
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Из-за западных санкций около тысячи россиян лишены возможности купить катер или яхту. Об этом заявил владелец яхт-клубов «Буревестник» Андрей Бойко.

«Альтернатив европейским лодкам почти нет. Введенные против РФ санкции привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут приобрести катер или яхту», — такую оценку РБК дал Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group.

Предприниматель отметил, что до санкций россияне за год приобретали за рубежом в среднем около тысячи единиц флота. Две трети из них приходилось на небольшие катера с бюджетом до 60 $ тысяч. Супер яхты длиною более 30 метров россияне покупали около пяти в год.

Соединенные штаты Америки ранее потребовали ранее конфисковать яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову, подпавшему под санкции. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Америки.

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Из-за западных санкций около тысячи россиян лишены возможности купить катер или яхту. Об этом заявил владелец яхт-клубов «Буревестник» Андрей Бойко. «Альтернатив европейским лодкам почти нет. Введенные против РФ санкции привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут приобрести катер или яхту», — такую оценку РБК дал Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group. Предприниматель отметил, что до санкций россияне за год приобретали за рубежом в среднем около тысячи единиц флота. Две трети из них приходилось на небольшие катера с бюджетом до 60 $ тысяч. Супер яхты длиною более 30 метров россияне покупали около пяти в год. Соединенные штаты Америки ранее потребовали ранее конфисковать яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову, подпавшему под санкции. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Америки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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