РБК: из-за санкций тысячи россиян не могут позволить себе дорогие яхты

07 декабря 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Настроение для покупок яхт характеризует в РФ как сдержанное Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за западных санкций около тысячи россиян лишены возможности купить катер или яхту. Об этом заявил владелец яхт-клубов «Буревестник» Андрей Бойко. «Альтернатив европейским лодкам почти нет. Введенные против РФ санкции привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут приобрести катер или яхту», — такую оценку РБК дал Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group. Предприниматель отметил, что до санкций россияне за год приобретали за рубежом в среднем около тысячи единиц флота. Две трети из них приходилось на небольшие катера с бюджетом до 60 $ тысяч. Супер яхты длиною более 30 метров россияне покупали около пяти в год. Соединенные штаты Америки ранее потребовали ранее конфисковать яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову, подпавшему под санкции. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Америки.

Из-за западных санкций около тысячи россиян лишены возможности купить катер или яхту. Об этом заявил владелец яхт-клубов «Буревестник» Андрей Бойко. «Альтернатив европейским лодкам почти нет. Введенные против РФ санкции привели к тому, что примерно тысяча россиян в год не смогут приобрести катер или яхту», — такую оценку РБК дал Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group. Предприниматель отметил, что до санкций россияне за год приобретали за рубежом в среднем около тысячи единиц флота. Две трети из них приходилось на небольшие катера с бюджетом до 60 $ тысяч. Супер яхты длиною более 30 метров россияне покупали около пяти в год. Соединенные штаты Америки ранее потребовали ранее конфисковать яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору, миллиардеру из списка Forbes Сулейману Керимову, подпавшему под санкции. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции Америки.