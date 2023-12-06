Генпрокуратура и РКН хотят лишать операторов связи лицензий за звонки мошенников

07 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Минцифры не участвует в разработке поправок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором готовят поправки в закон «О связи», согласно которому у операторов связи будут аннулированы лицензии за пропуск звонков от мошенников. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин. «Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону „О связи“. Ведомства прорабатывают возможность аннулировать лицензии тех операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки», — передает «Коммерсант» заявление Шейкина. За борьбу с телефонными мошенниками также ответственен Минцифры. Однако ведомство в работе над инициативой пока не участвует. Жителей страны все чаще беспокоят спам-звонки. В Совете Федерации предложили создать на портале «Госуслуги» сервис, чтобы граждане могли бороться с данными звонками. Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу, где звонивших проверят на предмет нарушения законодательства.

Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором готовят поправки в закон «О связи», согласно которому у операторов связи будут аннулированы лицензии за пропуск звонков от мошенников. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин. «Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону „О связи“. Ведомства прорабатывают возможность аннулировать лицензии тех операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки», — передает «Коммерсант» заявление Шейкина. За борьбу с телефонными мошенниками также ответственен Минцифры. Однако ведомство в работе над инициативой пока не участвует. Жителей страны все чаще беспокоят спам-звонки. В Совете Федерации предложили создать на портале «Госуслуги» сервис, чтобы граждане могли бороться с данными звонками. Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу, где звонивших проверят на предмет нарушения законодательства.