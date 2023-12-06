Глава депздрава Сигидаев рассказал, как изменится курганская онкологическая служба. Фото

В Кургане медиков созвали на совещание с главой депздрава Алексеем Сигидаевым

07 декабря 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Глава депрздрава Сигидаев обсудили с медиками улучшение онкологической службы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев собрал медиков на заседание по поводу развития онкологической службы в регионе. Об итогах обсуждения Сигидаев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаю информировать о проведенной работе по развитию онкологической службы Курганской области. Сегодня прошло очередное заседание, которое мы провели с руководством онкологического диспансера, с главными внештатными специалистами, с представителями Фонда обязательного медицинского страхования», — указано в посте на странице Сигидаева. Сообщается, что в процессе заседания медики определили план мероприятий, которые помогут проанализировать существующие в Курганской области проблемы. Сигидаев пояснил, что на собрании также обновили план работы онкологической службы, с учетом недостатков, которые нашли во время проверки НМИЦ онкологии имени Блохина. На заседании курганские медики также получили рекомендации от Фонда ОМС по пересмотру клинико-статистической группы заболеваний (группа заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов). Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава Алексей Сигидаев собирал совет старейшин. Тогда на заседании обсуждали модернизацию медицины и программу по повышению рождаемости. Алексей Сигидаев собрал медиков на совещание по поводу обновления работы онкологической службы Фото: личная страница директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева https://vk.com/id817753284 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев собрал медиков на заседание по поводу развития онкологической службы в регионе. Об итогах обсуждения Сигидаев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаю информировать о проведенной работе по развитию онкологической службы Курганской области. Сегодня прошло очередное заседание, которое мы провели с руководством онкологического диспансера, с главными внештатными специалистами, с представителями Фонда обязательного медицинского страхования», — указано в посте на странице Сигидаева. Сообщается, что в процессе заседания медики определили план мероприятий, которые помогут проанализировать существующие в Курганской области проблемы. Сигидаев пояснил, что на собрании также обновили план работы онкологической службы, с учетом недостатков, которые нашли во время проверки НМИЦ онкологии имени Блохина. На заседании курганские медики также получили рекомендации от Фонда ОМС по пересмотру клинико-статистической группы заболеваний (группа заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов). Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава Алексей Сигидаев собирал совет старейшин. Тогда на заседании обсуждали модернизацию медицины и программу по повышению рождаемости.