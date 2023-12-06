Шойгу наградил бывшего спикера думы Екатеринбурга

Игорь Володин утратил статус председателя думы после сентябрьских выборов Фото: Илья Московец © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего спикера Игоря Володина ведомственной медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом политик рассказал URA.RU.

«За заслуги в укреплении боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в приказе Шойгу от 29 ноября. По словам Володина, награда — следствие его участия в гуманитарных миссиях: помощь солдатам-участникам спецоперации РФ на Украине он отправляет как минимум раз в месяц.

Фото: предоставлено Игорем Володиным