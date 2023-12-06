Шойгу наградил бывшего спикера думы Екатеринбурга

Игорь Володин утратил статус председателя думы после сентябрьских выборов
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего спикера Игоря Володина ведомственной медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом политик рассказал URA.RU.
«За заслуги в укреплении боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в приказе Шойгу от 29 ноября. По словам Володина, награда — следствие его участия в гуманитарных миссиях: помощь солдатам-участникам спецоперации РФ на Украине он отправляет как минимум раз в месяц.
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