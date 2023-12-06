06 декабря 2023

Шойгу наградил бывшего спикера думы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов в доме Севастьянова. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин утратил статус председателя думы после сентябрьских выборов Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего спикера Игоря Володина ведомственной медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом политик рассказал URA.RU.

«За заслуги в укреплении боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в приказе Шойгу от 29 ноября. По словам Володина, награда — следствие его участия в гуманитарных миссиях: помощь солдатам-участникам спецоперации РФ на Украине он отправляет как минимум раз в месяц.

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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего спикера Игоря Володина ведомственной медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом политик рассказал URA.RU. «За заслуги в укреплении боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в приказе Шойгу от 29 ноября. По словам Володина, награда — следствие его участия в гуманитарных миссиях: помощь солдатам-участникам спецоперации РФ на Украине он отправляет как минимум раз в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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