06 декабря 2023

В Пермском крае назвали самые холодные территории

Самую низкую температуру в Пермском крае синоптики зафиксировали в Кочево
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
Температура ниже -30 градусов была почти во всей территории края Фото:

В Пермском крае в ночь на 7 декабря температура воздуха ниже всего опустилась в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Об этом сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.

«По данным на 08.00 местного времени, отметку -35 градусов перешли несколько метеостанций Пермского края: В Кочево было -36,3, в Чермозе -36,0, в Кунгуре -35,9, в Гайнах -35,8, в Осе -35,5», — сообщает ГИС-центр. Самой теплой и единственной территорией региона, где температура ночью не была ниже -30 градусов, стал Чайковский.

В Перми ночью метеостанция зафиксировала температуру в -31,2 градуса, а в аэропорту «Большое Савино» -34 градуса. По данным центра, температуры пока еще не достигли своего минимума, так как в крае продолжает холодать. Как ранее отмечали синоптики, сильные морозы в регионе могут продлиться почти неделю, впервые за 17 лет.

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В Пермском крае в ночь на 7 декабря температура воздуха ниже всего опустилась в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Об этом сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ. «По данным на 08.00 местного времени, отметку -35 градусов перешли несколько метеостанций Пермского края: В Кочево было -36,3, в Чермозе -36,0, в Кунгуре -35,9, в Гайнах -35,8, в Осе -35,5», — сообщает ГИС-центр. Самой теплой и единственной территорией региона, где температура ночью не была ниже -30 градусов, стал Чайковский. В Перми ночью метеостанция зафиксировала температуру в -31,2 градуса, а в аэропорту «Большое Савино» -34 градуса. По данным центра, температуры пока еще не достигли своего минимума, так как в крае продолжает холодать. Как ранее отмечали синоптики, сильные морозы в регионе могут продлиться почти неделю, впервые за 17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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