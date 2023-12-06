В Пермском крае назвали самые холодные территории

В Пермском крае в ночь на 7 декабря температура воздуха ниже всего опустилась в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Об этом сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.
«По данным на 08.00 местного времени, отметку -35 градусов перешли несколько метеостанций Пермского края: В Кочево было -36,3, в Чермозе -36,0, в Кунгуре -35,9, в Гайнах -35,8, в Осе -35,5», — сообщает ГИС-центр. Самой теплой и единственной территорией региона, где температура ночью не была ниже -30 градусов, стал Чайковский.
В Перми ночью метеостанция зафиксировала температуру в -31,2 градуса, а в аэропорту «Большое Савино» -34 градуса. По данным центра, температуры пока еще не достигли своего минимума, так как в крае продолжает холодать. Как ранее отмечали синоптики, сильные морозы в регионе могут продлиться почти неделю, впервые за 17 лет.
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