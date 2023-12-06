06 декабря 2023

Морозы в Пермском крае станут самыми продолжительными за 17 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз в городе. Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Морозы в Перми будут самыми продолжительными с 2006 года Фото:

Сильные морозы, пришедшие в Пермский край, продлятся почти неделю. Как сообщили в ГИС Центре ПГНИУ, впервые за 17 лет шесть дней подряд температура воздуха может оказаться ниже -30 градусов.

«Сильные морозы ожидаются самыми продолжительными с января 2006 года. Впервые за 17 лет в Перми в течение шести дней подряд минимальная температура воздуха может оказаться ниже отметки -30?, чего не было ни в декабре 2009, ни в январе 2014 годов, когда наблюдались самые сильные морозы в первом и втором десятилетии XXI века», — сообщается на сайте ГИС Центра.

Утром 7 декабря температура воздуха в некоторых местах Прикамья достигала -35…-36 градусов, 8 декабря здесь будет уже до -40 градусов. О том, как выжить в такие холода, URA.RU рассказывал опытный путешественник из Перми Антон Уткин.

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Сильные морозы, пришедшие в Пермский край, продлятся почти неделю. Как сообщили в ГИС Центре ПГНИУ, впервые за 17 лет шесть дней подряд температура воздуха может оказаться ниже -30 градусов. «Сильные морозы ожидаются самыми продолжительными с января 2006 года. Впервые за 17 лет в Перми в течение шести дней подряд минимальная температура воздуха может оказаться ниже отметки -30?, чего не было ни в декабре 2009, ни в январе 2014 годов, когда наблюдались самые сильные морозы в первом и втором десятилетии XXI века», — сообщается на сайте ГИС Центра. Утром 7 декабря температура воздуха в некоторых местах Прикамья достигала -35…-36 градусов, 8 декабря здесь будет уже до -40 градусов. О том, как выжить в такие холода, URA.RU рассказывал опытный путешественник из Перми Антон Уткин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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