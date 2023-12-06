06 декабря 2023

В Челябинске больше всех зарабатывают водители и наладчики-операторы станков

В Челябинске наладчикам-операторам готовы платить 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение новых автобусов OOO «Общественный городской транспорт». Челябинск, водитель автобуса, женщина за рулем
Наладчикам-операторам станков в декабре в городе готовы платить до 200 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в декабре 2023 года самой высокооплачиваемой профессией стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники. Представителям данных специальностей предлагают зарплату в размере от 122 до 200 тысяч рублей, сообщают аналитики сайта SuperJob.

«В рейтинге самый высокооплачиваемых специальностей в декабре 2023 года лидируют наладчики-операторы станков ЧПУ. Специалистам компании предлагают зарплату в размере до 200 тысяч рублей. Также хороший заработок обещают водителям и финансовым советникам. Работодатели сотрудникам готовы платить от 180 тысяч и до 122 тысяч рублей соответственно», — говорится на сайте.

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений декабря в Челябинске также вошли вакансии оператора-наладчика станков с ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч рублей и менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей. Также хорошо зарабатывают специалисты в Челябинске, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.

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В Челябинске в декабре 2023 года самой высокооплачиваемой профессией стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники. Представителям данных специальностей предлагают зарплату в размере от 122 до 200 тысяч рублей, сообщают аналитики сайта SuperJob. «В рейтинге самый высокооплачиваемых специальностей в декабре 2023 года лидируют наладчики-операторы станков ЧПУ. Специалистам компании предлагают зарплату в размере до 200 тысяч рублей. Также хороший заработок обещают водителям и финансовым советникам. Работодатели сотрудникам готовы платить от 180 тысяч и до 122 тысяч рублей соответственно», — говорится на сайте. В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений декабря в Челябинске также вошли вакансии оператора-наладчика станков с ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч рублей и менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей. Также хорошо зарабатывают специалисты в Челябинске, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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