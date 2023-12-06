В Челябинске больше всех зарабатывают водители и наладчики-операторы станков

В Челябинске наладчикам-операторам готовы платить 200 тысяч рублей

07 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Наладчикам-операторам станков в декабре в городе готовы платить до 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года самой высокооплачиваемой профессией стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники. Представителям данных специальностей предлагают зарплату в размере от 122 до 200 тысяч рублей, сообщают аналитики сайта SuperJob. «В рейтинге самый высокооплачиваемых специальностей в декабре 2023 года лидируют наладчики-операторы станков ЧПУ. Специалистам компании предлагают зарплату в размере до 200 тысяч рублей. Также хороший заработок обещают водителям и финансовым советникам. Работодатели сотрудникам готовы платить от 180 тысяч и до 122 тысяч рублей соответственно», — говорится на сайте. В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений декабря в Челябинске также вошли вакансии оператора-наладчика станков с ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч рублей и менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей. Также хорошо зарабатывают специалисты в Челябинске, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.

В Челябинске в декабре 2023 года самой высокооплачиваемой профессией стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники. Представителям данных специальностей предлагают зарплату в размере от 122 до 200 тысяч рублей, сообщают аналитики сайта SuperJob. «В рейтинге самый высокооплачиваемых специальностей в декабре 2023 года лидируют наладчики-операторы станков ЧПУ. Специалистам компании предлагают зарплату в размере до 200 тысяч рублей. Также хороший заработок обещают водителям и финансовым советникам. Работодатели сотрудникам готовы платить от 180 тысяч и до 122 тысяч рублей соответственно», — говорится на сайте. В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений декабря в Челябинске также вошли вакансии оператора-наладчика станков с ЧПУ с зарплатой от 120 тысяч рублей и менеджера по продажам с зарплатой 120 тысяч рублей. Также хорошо зарабатывают специалисты в Челябинске, работающие в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.