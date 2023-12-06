06 декабря 2023

Детский омбудсмен ЯНАО назначил себе помощника в Новом Уренгое

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Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, папка, уполномоченный по правам ребенка, записная книжка, дело №
Учитель Александр Семенов назначен помощником уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Фото:

Подписан приказ о назначении Александра Семенова, учителя русского языка и литературы, общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новом Уренгое. Информацию опубликовал в своем официальном telegram-канале городской департамент образования.

«Помощник Уполномоченного по правам детей разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов участников образовательного процесса, занимается правовым образованием и воспитанием, профилактикой правонарушений. Приоритетным направлением деятельности является защита прав детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что Семенов назначен на общественную должность по представлению главы города Андрея Воронова.

Напомним, недавно Александр Семенов вошел в состав Общественной палаты Ямала. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов второго ноября.

Педагог Александр Семенов назначен помощником уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО
Педагог Александр Семенов назначен помощником уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО
Фото:

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Подписан приказ о назначении Александра Семенова, учителя русского языка и литературы, общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новом Уренгое. Информацию опубликовал в своем официальном telegram-канале городской департамент образования. «Помощник Уполномоченного по правам детей разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов участников образовательного процесса, занимается правовым образованием и воспитанием, профилактикой правонарушений. Приоритетным направлением деятельности является защита прав детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что Семенов назначен на общественную должность по представлению главы города Андрея Воронова. Напомним, недавно Александр Семенов вошел в состав Общественной палаты Ямала. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов второго ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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