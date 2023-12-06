Детский омбудсмен ЯНАО назначил себе помощника в Новом Уренгое

Подписан приказ о назначении Александра Семенова, учителя русского языка и литературы, общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новом Уренгое. Информацию опубликовал в своем официальном telegram-канале городской департамент образования.
«Помощник Уполномоченного по правам детей разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов участников образовательного процесса, занимается правовым образованием и воспитанием, профилактикой правонарушений. Приоритетным направлением деятельности является защита прав детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что Семенов назначен на общественную должность по представлению главы города Андрея Воронова.
Подписан приказ о назначении Александра Семенова, учителя русского языка и литературы, общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новом Уренгое. Информацию опубликовал в своем официальном telegram-канале городской департамент образования. «Помощник Уполномоченного по правам детей разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов участников образовательного процесса, занимается правовым образованием и воспитанием, профилактикой правонарушений. Приоритетным направлением деятельности является защита прав детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что Семенов назначен на общественную должность по представлению главы города Андрея Воронова. Напомним, недавно Александр Семенов вошел в состав Общественной палаты Ямала. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов второго ноября.