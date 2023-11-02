Артюхов утвердил замену чиновнице, покинувшей Общественную палату ЯНАО

Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов 2 ноября.
«Утвердить членом Общественной палаты ЯНАО Семенова Александра Евгеньевича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства. В документе также обозначено исключение из членов Общественной палаты Асель Нефедовой.
Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.
Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре Асель Нефедова добровольно сложила свои полномочия в совещательном органе. Она заняла должность в мэрии Лабытнанги.
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