Артюхов утвердил замену чиновнице, покинувшей Общественную палату ЯНАО

Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов

03 ноября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов утвердил членом Общественной палаты Александра Семенова Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов 2 ноября. «Утвердить членом Общественной палаты ЯНАО Семенова Александра Евгеньевича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства. В документе также обозначено исключение из членов Общественной палаты Асель Нефедовой. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре Асель Нефедова добровольно сложила свои полномочия в совещательном органе. Она заняла должность в мэрии Лабытнанги.

Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов 2 ноября. «Утвердить членом Общественной палаты ЯНАО Семенова Александра Евгеньевича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства. В документе также обозначено исключение из членов Общественной палаты Асель Нефедовой. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре Асель Нефедова добровольно сложила свои полномочия в совещательном органе. Она заняла должность в мэрии Лабытнанги.