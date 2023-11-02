02 ноября 2023

Артюхов утвердил замену чиновнице, покинувшей Общественную палату ЯНАО

Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов утвердил членом Общественной палаты Александра Семенова Фото:

Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов 2 ноября.

«Утвердить членом Общественной палаты ЯНАО Семенова Александра Евгеньевича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства. В документе также обозначено исключение из членов Общественной палаты Асель Нефедовой.

Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона.

Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре Асель Нефедова добровольно сложила свои полномочия в совещательном органе. Она заняла должность в мэрии Лабытнанги.

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Новым членом Общественной палаты ЯНАО стал Александр Семенов. Постановление о его назначении подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов 2 ноября. «Утвердить членом Общественной палаты ЯНАО Семенова Александра Евгеньевича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства. В документе также обозначено исключение из членов Общественной палаты Асель Нефедовой. Общественная палата состоит из 30 членов. Согласно действующим правилам, треть из них включаются в совещательный орган по списку главы региона. Ранее URA.RU рассказало, что в сентябре Асель Нефедова добровольно сложила свои полномочия в совещательном органе. Она заняла должность в мэрии Лабытнанги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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